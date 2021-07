Βίντεο με τη λιβυκή ακτοφυλακή να πυροβολεί μετανάστες έδωσε στη δημοσιότητα γερμανική ΜΚΟ

Η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση Sea-Watch έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα πλάνα στα οποία η λιβυκή ακτοφυλακή φαίνεται να πυροβολεί εναντίον ενός πλοιαρίου που μεταφέρει μετανάστες και στη συνέχεια επιχειρεί να το εμβολίσει, προτού να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Οι εικόνες αυτές τραβήχθηκαν την Τετάρτη, από το αναγνωριστικό αεροσκάφος της μκο. Δύο σφαίρες πέφτουν στο νερό, σε απόσταση δύο-τριών μέτρων από την πλώρη του ξύλινου πλοιαρίου, στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι.

Το σκάφος της ακτοφυλακής, ένα από τα τέσσερα που δώρισε η Ιταλία στη Λιβύη το 2017, προσπαθεί κατόπιν να πλησιάσει στο μηχανοκίνητο πλοιάριο και φαίνεται να επιχειρεί, πολλές φορές, να του κόψει τον δρόμο, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Yesterday #Seabird witnessed a brutal attack by the so-called Libyan Coast Guard deep in the Maltese SAR zone. Our video shows: Shots have been fired in the direction of the boat, the so-called Libyan Coast Guard tried to ram the boat several times and threw objects at people. pic.twitter.com/0C2YSmcPoO

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 1, 2021