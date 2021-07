ΗΠΑ: Το Τέξας εκτέλεσε κι άλλον θανατοποινίτη μετά την αναστολή της εσχάτης των ποινών λόγω της πανδημίας

Οι αρχές στην αμερικανική πολιτεία Τέξας προχώρησαν χθες Τετάρτη στην εκτέλεση άνδρα που είχε καταδικαστεί για τριπλή, εξαιρετικά βίαιη δολοφονία, του δεύτερου έπειτα από πολύμηνη αναστολή της επιβολής της εσχάτης των ποινών λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Στον Τζον Χάμελ, 45 ετών, έγινε θανατηφόρα ένεση στη φυλακή του Χάντσβιλ· ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:49 (τοπική ώρα).

An execution timeline sheet has been provided. #JohnHummel was moved from his holding cell at 6:03 p.m. CST. Pentobarbital was first injected at 6:36 p.m. CST. It took five minutes from when the process was completed until he was pronounced dead.#deathpenalty #Texas pic.twitter.com/aDiNUdsxiK

Το 2009, είχε μαχαιρώσει την έγκυο γυναίκα του, είχε σκοτώσει με ρόπαλο του μπέιζμπολ τον πεθερό του και την πεντάχρονη κόρη του προτού βάλει φωτιά στο σπίτι τους, στο Φορτ Γουόρθ, στις νότιες ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήθελε να ξαναφτιάξει τη ζωή του με άλλη γυναίκα. Κατά την υπεράσπιση, είχε ψυχιατρικά προβλήματα, έφερε ψυχικά τραύματα μετά τη θητεία του στους Πεζοναύτες.

According to TDCJ, #JohnHummel’s #lastwords were “Yes, when they lay me down to sleep, for I am to die for justice, the Lord my soul to take. I’ll be with Jesus when I wake. I truly regret killing my family. I am thankful for all the thoughts and prayers for my family…” pic.twitter.com/esLKjepO0h

— Federal Death Row Inmates Project (@feddeathinmates) July 1, 2021