Καναδάς: Στις φλόγες ολόκληρο χωριό – Καίγονται κτίρια και περιουσίες – Βίντεο

Αποκαλυπτικές εικόνες και βίντεο από το κύμα καύσωνα που πλήττει τον Καναδά μαρτυρούν εκτεταμένες καταστροφές, τη στιγμή που κτίρια και δέντρα έχουν παραδοθεί στις φλόγες στο χωριό του Λίτον.

Το χωριό της Βρετανικής Κολούμπια εκκενώθηκε όταν η πυρκαγιά πήρε ανησυχητικές διαστάσεις, εν μέσω ακραία υψηλών θερμοκρασιών, που έφτασαν μέχρι 49,5 βαθμούς.

#DEVELOPING: New footage shows structures burning in the city of Lytton, Canada as numerous wildfires continue to rage across British Colombia. Video credit: 2 Rivers Remix Society on Vimeo. pic.twitter.com/RiFMPJbjYx

The Village of #Lytton has issued an Evacuation #Order for all properties in the Village of Lytton. Evacuation Order below. pic.twitter.com/1UjfS6EdpK

— Emergency Info BC (@EmergencyInfoBC) July 1, 2021