Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Φλόριντα: Στους 18 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών, ανάμεσά τους δύο παιδιά 4 και 10 ετών – Δείτε βίντεο

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ξαφνική κατάρρευση πολυκατοικίας μπροστά στη θάλασσα στη Φλόριντα, ο απολογισμός έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 18 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, ενώ πάνω από 140 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη και η ελπίδα πως θα βρεθούν επιζήσαντες αργοσβήνει κάθε ώρα και κάθε ημέρα που περνάει.

«Βρήκαμε άλλα δύο πτώματα κάτω από τα συντρίμμια», ενημέρωσε χθες η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Με μεγάλη λύπη, με αληθινή οδύνη είμαι υποχρεωμένη να ανακοινώσω ότι τα δύο θύματα ήταν παιδιά, 4 και 10 ετών», πρόσθεσε.

NEW: Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava says two additional victims have been recovered from site of South Florida condo collapse, increasing number of confirmed deaths to 18. https://t.co/IW5y04Uxr6 pic.twitter.com/fgQZ8HWBhb

Κάπου 140 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ανάμεσά τους δεκάδες υπήκοοι χωρών της Λατινικής Αμερικής ή αμερικανοί πολίτες με καταγωγή από την Αργεντινή, την Κολομβία, την Παραγουάη, τη Χιλή και την Ουρουγουάη.

Το δωδεκαώροφο κτίριο, τμήμα των λεγόμενων Champlain Towers, κατέρρευσε μέσα σ’ ένα σύννεφο σκόνης την περασμένη Πέμπτη γύρω στη 01:20. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες αστικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ.

Αν και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν νέους θύλακες με οξυγόνο στα συντρίμμια, οι ελπίδες ότι θα βρεθούν επιζήσαντες είναι πια «ελάχιστες».

CREWS REMOVE CONCRETE: Urban Search and Rescue Florida Task Force-3 working at building collapse site in Florida. Hillsborough County Fire Rescue shared a video of the team doing “heavy rigging” as crews work to remove large pieces of concrete from the rubble pile this week. #8NN pic.twitter.com/96YOC8yVID

