Από το Πόρτλαντ έως το Βανκούβερ, οι υψηλές θερμοκρασίες σπάνε τις τελευταίες ημέρες το ένα ιστορικά ρεκόρ μετά το άλλο.

Οι δρόμοι άνοιξαν και τα καλώδια έλιωσαν από τη πρωτοφανή εδώ και δεκαετίες ζέστη.

Συνηθισμένα στα ήπια στις περιοχές τους καλοκαίρια -που καθιστούσαν σχεδόν περιττή τη χρήση κλιματιστικών- χιλιάδες νοικοκυριά στις βορειοδυτικές ακτές των ΗΠΑ και στα δυτικά του Καναδά πιάστηκαν εξαπίνης από τον ασυνήθιστο καύσωνα.

Αρκετές δεκάδες θάνατοι ήδη αποδίδονται στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ο υδράργυρος έφτασε στους 46,6 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά πέντε βαθμούς το προηγούμενο ρεκόρ, πριν από μισό αιώνα, και κάθε προηγούμενο στην περιοχή από το 1940.

Got so hot in Portland today that Denver St buckled. pic.twitter.com/Mz5v3gNif3

In case you’re wondering why we’re canceling service for the day, here’s what the heat is doing to our power cables. pic.twitter.com/EqbKUgCJ3K

— Portland Streetcar (@PDXStreetcar) June 27, 2021