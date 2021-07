Ολλανδία: Ανεξάρτητη επιτροπή καλεί τη χώρα να ζητήσει συγγνώμη για τη δουλεία

Η Ολλανδία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη για τη σκλαβιά στη διάρκεια της αποικιοκρατίας και να καταβάλλει προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις συνέπειές της, όπως είναι για παράδειγμα ο ρατσισμός, συνέστησε ανεξάρτητη επιτροπή.

Η δουλεία αποτελούσε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και το ολλανδικό κράτος οφείλει να αναγνωρίσει αυτήν την «ιστορική αδικία», ανέφερε η επιτροπή αυτή, που συγκροτήθηκε από την κυβέρνηση, στην τελική έκθεσή της, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Ο δήμος του Άμστερνταμ αντέδρασε στην έκθεση αυτή ζητώντας συγγνώμη για τον δικό του ρόλο στη σκλαβιά ανθρώπων, τη μετατροπή τους σε αντικείμενα προς πώληση.

Η δήμαρχος Φέμκα Χάλσεμα παραδέχθηκε τη συνενοχή της πόλης στο σύστημα της δουλείας και τον ενεργό της ρόλο στο δουλεμπόριο.

Σε εκδήλωση που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, η δήμαρχος τόνισε πως «είναι πια καιρός να εγγράψουμε τη μεγάλη αδικία της δουλείας στην περίοδο της αποικιοκρατίας στην ταυτότητα της πόλης μας».

#amsterdam #mayor #FemkeHalsema says 🌐 #SORRY for SLAVERY and the history behind iT and THE active role Amsterdam had in iT as a business model 👌🇳🇱🤙 #slavery #historical #excuses #excuse #netherlands #🇳🇱 #🇪🇺 #🌐 #✅💕💕💕💕💕 pic.twitter.com/5lrMh8Ieq7

— News🌐XL extra (@News_XL) July 1, 2021