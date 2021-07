Richard Branson: Θα ταξιδέψει στο διάστημα στις 11 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν από τον Jeff Bezos

Ο Richard Branson σχεδιάζει να πετάξει στο διάστημα στις 11 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν από το αντίστοιχο προγραμματισμένο ταξίδι του άλλου γνωστούς δισεκατομμυριούχου, Jeff Bezos.

Το διαστημόπλοιο VSS Unity θα μεταφέρει επίσης τρεις υπαλλήλους της Virgin Galactic και δύο πιλότους, από την τοποθεσία εκτόξευσης στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Bezos σχεδιάζει το δικό του ταξίδι στο διάστημα στις 20 Ιουλίου, από το Δυτικό Τέξας, με έναν πύραυλο που κατασκευάστηκε από την Blue Origin, τη διαστημική εταιρεία του ιδρυτή της Amazon.com.

Η πτήση του Branson θα εκπληρώσει έναν μακροχρόνιο στόχο του μεγιστάνα του Ηνωμένου Βασιλείου και της εταιρείας του Virgin Galactic, την οποία ίδρυσε το 2004.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα την ανάλυση δεδομένων από την τελευταία δοκιμαστική πτήση της στις 22 Μαΐου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν έτοιμη να αξιολογήσει την εμπειρία, δήλωσε ο CEO της, Michael Colglazier. Ο Branson επέλεξε σε ποια από τις δύο προγραμματισμένες για αυτό το καλοκαίρι πτήσεις, θα προτιμούσε να συμμετάσχει.

«Είμαστε έτοιμοι», είπε ο Colglazier σε συνέντευξή του. «Δεν υπάρχει κανένας διαστημικός αγώνας ή ‘Ποιος πηγαίνει πρώτος;’ σε όλο αυτό. Κάνουμε τις δοκιμαστικές πτήσεις μας και όταν είμαστε έτοιμοι θα πετάξουμε».

Ο Branson θα αξιολογήσει την «εμπειρία του ιδιώτη αστροναύτη», δήλωσε η Virgin Galactic, καθώς ετοιμάζεται να προσφέρει πτήσεις σε πελάτες το 2022. Το ταξίδι αυτό το μήνα θα είναι παρόμοιο με τη δοκιμαστική πτήση του Μαΐου, στην οποία το Unity πέταξε σε υψόμετρο άνω των 55 μιλίων (89 χιλιόμετρα).

«Μετά από περισσότερα από 16 χρόνια έρευνας και δοκιμών, η Virgin Galactic είναι πρωτοπόρος μιας νέας εμπορικής διαστημικής βιομηχανίας, η οποία είναι έτοιμη να ανοίξει στην ανθρωπότητα το δρόμο για το διάστημα και να αλλάξει τον κόσμο για τα καλά», δήλωσε ο Branson.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021