Εξήντα «ελέφαντες» περνούν από το Green Park του Λονδίνου, μεταξύ Piccadilly και Buckingham Palace.

Η εγκατάσταση είναι μία μόνον από τις εννέα αγέλες που αλωνίζουν στην πόλη και είναι συνεργασία συνεχούς συνεργασίας δύο μη κερδοσκοπικών οργανισμών, του CoExistence και του Elephant Family, οι οποίοι μέσω ευφάνταστων πρότζεκτ εξερευνούν το ευρύτερο οικοσύστημα και το πώς οι άνθρωποι μπορούν καλύτερα να ζουν δίπλα στα ζώα.

STAMPEDE: Herd of life-size model elephants take over London parks as part of a conservation project. https://t.co/FFgse6jFBT pic.twitter.com/kJdscWJ8Fz

— ABC News (@ABC) June 27, 2021