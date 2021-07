Απεργίες των εργατικών συνδικάτων στην SNFC, την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Γαλλίας, και στην RER, την υπηρεσία σιδηροδρόμου που εξυπηρετεί αστικά, προαστιακά και περιφερειακά κέντρα στο Παρίσι και τις γύρω επαρχίες, βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία από την Πέμπτη 1η Ιουλίου έχοντας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Σα να μην έφτανε αυτό, απεργίες έχουν εξαγγελθεί και στο αεροδρόμιο του Παρισιού ADP αυτό το σαββατοκύριακο, όπου και εκεί αναμένονται καθυστερήσεις ή και αναβολές.

Οι εργαζόμενοι στη SNCF, ανακοίνωσαν απεργίες, όπως και το προσωπικό της ADP, με κινητοποιήσεις που θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή. Αυτό συμπίπτει με το πρώτο Σαββατοκύριακο των διακοπών του Ιουλίου, για άτομα που ξεκινούν διακοπές αυτόν τον μήνα.

Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιουλίου έχουν εξαγγελθεί απεργίες στην Ουίγκο, το χαμηλού κόστους τρένο της TGV. Απεργίες έχουν εξαγγελθεί και από το συνδικάτο της CGT σιδηροδρομικών, την Unsa, τα SUD-Rail και το CFDT σιδηροδρομικών.

CGT & FO on strike at CDG, blocking traffic and causing general mayhem? Looks like things are back to normal then in France 🙄 pic.twitter.com/BH9cl3vJep

— K H Hardy (@khhardy) July 2, 2021