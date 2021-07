Η Ουκρανία ετοιμάζεται για τη στρατιωτική παρέλαση τον επόμενο μήνα για τα 30 χρόνια ανεξαρτησίας από τη Σοβιετική Ένωση και οι γυναίκες του στρατού κάνουν πρόβες παρέλασης φορώντας τακούνια.

Τις φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας και ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων.

Η επιλογή των υποδημάτων πυροδότησε έντονη κριτική στα social media και στο κοινοβούλιο, και οδήγησε σε κατηγορίες ότι οι γυναίκες στρατιώτες είναι θύματα σεξιστικής συμπεριφοράς.

«Σήμερα, για πρώτη φορά, η προπόνηση πραγματοποιείται με παπούτσια που έχουν τακούνι», ανέφερε μια δόκιμος σύμφωνα με τον ιστότοπο πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας ArmiaInform. «Είναι ελαφρώς πιο δύσκολο από ό, τι με τις μπότες του στρατού, αλλά προσπαθούμε», πρόσθεσε.

Αρκετοί Ουκρανοί βουλευτές, που πρόσκεινται στον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, εμφανίστηκαν στο κοινοβούλιο με ζευγάρια παπούτσια και ενθάρρυναν τον υπουργό Άμυνας να φορέσει ψηλά τακούνια στην παρέλαση.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο ηλίθια, επιβλαβή ιδέα», τόνισε η βουλευτής Inna Sovsun, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την υγεία.

Ukraine plans for women to march in high heels spark outrage https://t.co/kzIGWX5ykV

Η Olena Kondratyuk, αναπληρώτρια πρόεδρος του κοινοβουλίου, είπε ότι οι αρχές πρέπει να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για τον «εξευτελισμό» των γυναικών και να διεξαγάγουν έρευνα. Η Kondratyuk είπε επίσης ότι περισσότερες από 13.500 γυναίκες είχαν πολεμήσει στην τρέχουσα σύγκρουση με τους φιλορώσους αυτονομιστές.

Περισσότερες από 31.000 γυναίκες υπηρετούν τώρα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων, πάνω από 4.000 είναι αξιωματικοί.

Military parade exercise in Ukraine sparks outrage after official pictures show female soldiers practicing in heels pic.twitter.com/2BLpi5EYDV

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 3, 2021