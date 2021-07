Ο S&P και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα ρεκόρ αποδόσεων σήμερα Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση των στοιχείων για την αγορά εργασίας, που έδειξαν ότι αυξάνονται οι προσλήψεις σε μια αγορά εργασίας που παραμένει αδύναμη και αυτό δεν θα οδηγήσει την FED να αυξήσει τα επιτόκια της σύντομα.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κέρδισε 152,82 μονάδες ή 0,44% στις 34.786,35 μονάδες , ο Nasdaq κέρδισε 116,95 μονάδες ή 0,81 % στις 14.639,33 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει επίσης άνοδο κατά 0,75% στις 4.352,34 μονάδες και φθάνει στην 7η συνεχόμενη μέρα που φτάνει σε ρεκορ αποδόσεων.

Η έκθεση για την απασχόληση έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 850.000 τον περασμένο μήνα, συνολικά 6,8 εκατομμύρια, νούμερο που υπολείπεται από τα υψηλά επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2020.

Οι μετοχές τεχνολογίας οδήγησαν την Wall Street σε άνοδο, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ υποχώρησε στο 1,432%.

Οι επενδυτές είχαν φοβηθεί πως μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας αλλά και η προοπτική της αύξησης του πληθωρισμού, θα είχε αρνητικές συνέπειες στις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας, των οποίων η ανάπτυξη και οι ταμειακές ροές μεταφέρονται στο μέλλον. Η Microsoft Corp, η Apple Inc, η Amazon.com Inc και η μητρική της Google Alphabet Inc ηγήθηκαν του ράλι, ενώ οι μετοχές του χρηματοικονομικού τομέα, οι οποίες κερδίζουν λιγότερα με χαμηλότερα επιτόκια, σημείωσαν πτώση.

Η Virgin Galactic Holdings σημείωσε άνοδο της τάξης 3,5%, καθώς η εταιρεία διαστημικού τουρισμού δήλωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Richard Branson θα ταξιδέψει στην άκρη του διαστήματος με τη δοκιμαστική πτήση της στις 11 Ιουλίου, νικώντας τον επίδοξο δισεκατομμυριούχο αστροναύτη Jeff Bezos. Η Didi Global Inc υποχώρησε κατά 7,4% μετά την ανακοίνωση των αρχών της Κίνας ότι θα διεξάγουν νέα έρευνα για τον κινεζικό γίγαντα για να προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον.