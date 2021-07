ΗΠΑ: Κυρώσεις σε 55 αξιωματούχους τριών χωρών της κεντρικής Αμερικής – Τους προσάπτουν διαφθορά

Οι αρχές των ΗΠΑ απαγόρευσαν χθες Πέμπτη την είσοδο στην επικράτειά τους σε συνολικά 55 υπηκόους του Ελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρας και της Γουατεμάλας, κατηγορώντας τους είτε για διαφθορά, ή για επιθέσεις εναντίον της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Πρώην πρόεδροι, υπουργοί, ανώτατοι δικαστικοί και κοινοβουλευτικοί φιγουράρουν στον κατάλογο, ο οποίος καταρτίστηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατ’ απαίτηση του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Λαμβάνουμε νέα μέτρα στο πλαίσιο του αγώνα μας εναντίον της διαφθοράς στη Γουατεμάλα, στην Ονδούρα και στο Σαλβαδόρ, ανακοινώνοντας περιορισμούς στις βίζες για προσωπικότητες διεφθαρμένες και αντιδημοκρατικές», ανέφερε μέσω Twitter ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν.

«Η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Καλύτερη διακυβέρνηση σημαίνει καλύτερο μέλλον», συμπλήρωσε.

Today we take another step in the fight against corruption in Guatemala, Honduras, and El Salvador by announcing visa restrictions on corrupt and undemocratic actors. Corruption undermines democracy and public trust. Better governance means a better future.

Οι περισσότεροι από τους μετανάστες που εισέρχονται παράτυπα στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια είναι υπήκοοι των συγκεκριμένωων τριών χωρών της κεντρικής Αμερικής, οι οποίες σχηματίζουν το λεγόμενο Βόρειο Τρίγωνο. Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε να καταπολεμήσει τη διαφθορά στα κράτη αυτά, καθώς θεωρεί πως αποτελεί μια από τις ριζικές αιτίες των μεταναστευτικών ροών.

