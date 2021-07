ΟΝΝΕΔ- Nεολαία Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP) – Ταμίας εξελέγη ο Βασίλης Σακελλάρης

Το 13ο Συνέδριο της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες κατά το διήμερο 2-3 Ιουλίου με την παρουσία μελών από όλες τις οργανώσεις νέων που αποτελούν μέλη της Νεολαίας του ΕΛΚ.

Για το θέμα του Συνεδρίου: “Reconnecting with You(th); an ambitious Europe fit for the future”, οι εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ μίλησαν αναλυτικά τόσο για τη δράση της Οργάνωσης, όσο και για της κινήσεις και τους χειρισμούς της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση της πανδημίας και το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η ΟΝΝΕΔ κατέθεσε ψήφισμα με θέμα την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050, το οποίο και υιοθετήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο εξελέγη αναπληρωτής Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΟΝΝΕΔ Βασίλης Σακελλάρης Ταμίας (treasurer) του YEPP με το συντριπτικό ποσοστό 99,37%. Η θέση αυτή αποτελεί μια από τις τέσσερις ισχυρότερες στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνιστά αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Οργάνωσης σε διεθνές επίπεδο.

Πρόεδρος της νεολαίας του ΕΛΚ επανεξελέγη η Λίντια Περέιρα, η οποία σε πρόσφατη επίσκεψή της στη χώρα μας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Παύλο Μαρινάκη στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ και η οποία υποστηρίζει θερμά τις ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει αναδειχθεί πρωταγωνίστρια σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναβαθμίζοντας θεαματικά τη θέση της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι προτάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που γίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήταν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, σηματοδοτούν την ισχυρή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή.



Στον ίδιο δρόμο βαδίζει και η ΟΝΝΕΔ, η οποία τόσο με την καθημερινή της δράση στην Ελλάδα, όσο και με την ξεχωριστή της παρουσία στα διεθνή δρώμενα έχει αυξήσει την δυναμική της, χτίζοντας νέες οργανώσεις και προάγοντας πολιτικές που θέτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των νέων στο επίκεντρο. Η σημερινή μας παρουσία στο 13ο Συνέδριο της Νεολαίας του ΕΛΚ και η πανηγυρική εκλογή του Βασίλη Σακελλάρη σε μια τόσο σημαντική θέση, αποδεικνύουν πως η δουλειά μας έχει αποτέλεσμα και αναγνωρίζεται από την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Τα θερμότερά μου συγχαρητήρια τόσο στον νέο ταμία του YEPP Βασίλη Σακελλάρη, όσο και φυσικά στην Λίντια Περέιρα για την επανεκλογή της στη θέση της προέδρου την οποία θέλω να διαβεβαιώσω πως η ΟΝΝΕΔ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί με την δράση της εντός των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων».

Στο Συνέδριο του YEPP, η ΟΝΝΕΔ εκπροσωπήθηκε δια ζώσης από την Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων Σύριλα Μακαρέζου και τον αναπληρωτή Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων Βασίλη Σακελλάρη. Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης συμμετείχε στις εργασίες του Συνεδρίου εξ’ αποστάσεως, όπως και ο Αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Κώστας Μαμουλής, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ Νίκος Σιαδήμας, ο Β’ Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Γιάννης Αναστασόπουλος καθώς και μέλη της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων.

