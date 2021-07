ΥΠΕΞ για Κύπρο: Συλλυπητήρια στις οικογένειες θυμάτων της φωτιάς -Συμπαραστεκόμαστε εμπράκτως

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς στην Κύπρο, εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών. Περαιτέρω, σημειώνει πως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη μας είναι στους πυροσβέστες που μάχονται και τους πληγέντες.

Επισημαίνει, επίσης, πως η Ελλάδα συμπαραστέκεται έμπρακτα στον κυπριακό λαό και την κυβέρνηση με την αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Heartfelt condolences to the families of the victims of the forest fires in #Cyprus. At this difficult time, our thoughts are w/the firefighters on the front line & everyone affected. #Greece actively stands by the Cypriot people &government sending firefighting aircraft https://t.co/5gLdJwrENT

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 4, 2021