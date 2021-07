Συναγερμός έχει σημάνει στις Φιλιππίνες μετά από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με δεκάδες επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της χώρας, το μεταγωγικό αεροσκάφος C130 έφερε περίπου 85 επιβάτες και συνετρίβη στις 11:30 τοπική ώρα καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο νησί Τζόλο, στην επαρχία Σούλου.

Οι δυνάμεις του στρατού και της πυροσβεστικής των Φιλιππινών βρίσκονται στο σημείο της συντριβής, όπου έχει στηθεί μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του CNN Philippines, David Y. Santos, τουλάχιστον 40 άτομα έχουν απομακρυνθεί από τα συντρίμμια του φλεγόμενου αεροσκάφος και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της περιοχής.

Sulu military commander Maj Gen William Gonzales on the ground to oversee search and rescue opns. According to Gen Sobejana, at least 40 people have been rescued & are being treated at a military hospital in Jolo | @cnnphilippines

— David Y. Santos (@davidyusantos) July 4, 2021