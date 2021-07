Τουλάχιστον 17 είναι οι νεκροί από τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των Φιλιππίνων Ντελφίν Λορεντζάνα 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 έχουν διασωθεί μέχρι τώρα.

Το - επικαλείται την εφημερίδα New York Times που γράφει ότι 17 πτώματα βρέθηκαν και ότι ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με τοπικό διοικητή.

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι σύμφωνα με αρχικές αναφορές, 92 άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο, ανάμεσά τους τρεις πιλότοι και άλλα πέντε μέλη πληρώματος.

Για την ώρα, πάντως δεν έχει διευκρινιστεί, η κατάσταση υγείας των ατόμων που έχουν διασωθεί.

Ο ίδιος προσευχήθηκε να γίνει δυνατή η διάσωσή όσο το δυνατόν περισσοτέρων, ενώ ενημέρωσε πως το αεροσκάφος συνετρίβη αφότου «έχασε» τον διάδρομο προσγείωσης.

UPDATE: At least 17 people confirmed dead in the Philippine military plane crash.

#BREAKING A Philippine air force C-130 aircraft transporting at least 85 people has crashed after missing the runway during landing on Sunday.

