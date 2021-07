Αιλουροειδή, αρκούδες και νυφίτσες έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν άμυνες κατά της Covid-19, μέσω ενός πειραματικού εμβολίου.

Οι τίγρεις Τζίντζερ και Μόλι ήταν τα πρώτα ζώα του Ζωολογικού Κήπου του Όουκλαντ που έκαναν το εμβόλιο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την San Francisco Chronicle. Οι δόσεις δωρίστηκαν στον ζωολογικό κήπο και αναπτύχθηκαν από τη φαρμακευτική εταιρεία Zoetis με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ.



Η Άλεξ Χέρμαν, αντιπρόεδρος κτηνιατρικών υπηρεσιών του ζωολογικού κήπου δήλωσε ότι κανένα ζώο δεν έχει προσβληθεί από τον ιό, όμως θεώρησε ότι θα πρέπει να σταθεί προνοητική. Τίγρεις, καφέ αρκούδες και αρκούδες γκρίζλι, λιοντάρια και νυφίτσες είναι τα πρώτα ζώα που θα λάβουν δυο δόσεις του εμβολίου, ενώ στη συνέχεια θα εμβολιαστούν τα πρωτεύοντα θηλαστικά και οι χοίροι.

