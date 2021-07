Η γιγαντιαία κατολίσθηση λάσπης που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της στην παραλιακή πόλη Ατάμι, στην κεντρική Ιαπωνία, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό άλλων 64, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και εκκαθάρισης θα επαναληφθούν αύριο, Τρίτη, στις 6 το πρωί τοπική ώρα (Δευτέρα 24.00 ώρα Ελλάδας).

Σήμερα, πυροσβέστες, αστυνομικοί και στρατιώτες των Ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας χρησιμοποίησαν ειδικά κοντάρια και εκσκαφείς, για να προχωρήσουν μέσα στη λάσπη και να εκκαθαρίσουν βουνά από τα συντρίμμια, σε μία όλο και πιο απεγνωσμένη έρευνα για επιζώντες.

Τέσσερα πτώματα έχουν ανακαλυφθεί μέχρι τώρα, αλλά οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να μην έχουν κανένα σημάδι ζωής από δεκάδες άλλους ανθρώπους, που φέρεται ότι κατοικούσαν στην περιοχή που επλήγη, πριν από την καταστροφή.

Japan floods: 20 people missing after landslide sweeps through Atami, a coastal city 65 miles southwest of Tokyo. #Shizuokapic.twitter.com/4pFl3Fa1dh

«Επί του παρόντος, τουλάχιστον 64 άνθρωποι αναζητούνται ακόμη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιούτα Χάρα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην πόλη Ατάμι.

Ένας κατάλογος με τα ονόματά τους δημοσιεύτηκε, με την ελπίδα οι αρχές να αποσπάσουν πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά.

Είναι πιθανόν ορισμένοι από τους ανθρώπους αυτούς να μην κατοικούσαν πια στην περιοχή εδώ και κάποιο καιρό, παρότι τα ονόματά τους έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο των κατοίκων της περιοχής.

«Η εθνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, θα εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Γιοσιχίντε Σούγκα.

Οι διασώστες «καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, το ταχύτερο», επεσήμανε ο Σούγκα.

Devastating mudslide sweeps through Atami city in Japan’s Izu peninsula, leaving 20 people missing and two feared dead. h/t @522Kmkm pic.twitter.com/6hzINJkim9

— Ian Fraser (@Ian_Fraser) July 3, 2021