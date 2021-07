Απίστευτες εικόνες εκτυλίχτηκαν στη Λιβύη, όπου είχαν στρώσει στο δρόμο την τουρκική σημαία, με τα αμάξια να περνούν από πάνω της κάνοντας την κυριολεκτικά ένα «κουρέλι».

Σε πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο οδηγοί όσο και πεζοί ακούγονται να φωνάζουν και να πανηγυρίζουν κάθε φορά που αμάξι περνάει από πάνω της.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Libya Review, το περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Τομπρούκ, στην ανατολική Λιβύη, ενώ πρόκειται για εικόνες οι οποίες αναμφίβολα θα ενοχλήσουν την Άγκυρα, η οποία επιδιώκει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χώρα μέσω των στρατευμάτων που διατηρεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανατολική Λιβύη είναι η περιοχή στην οποία τον απόλυτα έλεγχο και επιρροή έχει ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ.

#BREAKING

Across the road from the Parliament Libyans drive over a Turkish flag in Tobruk, East Libya.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/sUJDnq4QtK

— Libya Review (@LibyaReview) July 5, 2021