Ocean Viking: Διέσωσε πάνω από 200 μετανάστες σε τέσσερις επιχειρήσεις στη Μεσόγειο

Το Ocean Viking, το πλοίο της SOS Méditerranée το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, περισυνέλεξε 203 ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση μέσω Twitter.

Ανάμεσα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που διασώθηκαν είναι υπήκοοι Λιβύης, Νότιου Σουδάν, Αιγύπτου, Γκάμπιας, Τυνησίας και Συρίας, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Σε τέσσερις επιχειρήσεις από την Πέμπτη μέχρι χθες, το Ocean Viking διέσωσε συνολικά 203 ανθρώπους, οι 67 εκ των οποίων είναι ανήλικοι, διευκρίνισε η οργάνωση.

#OceanViking just rescued 71 people from a severely overcrowded wooden boat in Maltese SRR. It had fled #Libya 3 days ago. With no food & water left, many were exhausted: 4 persons had to be evacuated by stretcher. @SOSMedIntl team is now taking care of 203 people incl. 67 minors pic.twitter.com/1S59XvSOSb

