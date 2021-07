Η δολοφονία ενός νεαρού άνδρα, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου το περασμένο Σαββατοκύριακο, συγκλόνισε την Ισπανία, ενώ μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή καταγγέλοντας ένα «ομοφοβικό έγκλημα».

Ο Σαμουέλ, ένας 24χρονος βοηθός νοσηλευτή, βρέθηκε αναίσθητος έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πόλη Λα Κορούνια στη βορειοδυτική Ισπανία, αφού είχε ξυλοκοπηθεί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απέτυχαν στις προσπάθειες ανάνηψής του και ο νεαρός άνδρας πέθανε το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δικαιοσύνη για τον Σαμουέλ. Ομοφοβία και φασισμός είναι το ίδιο πράγμα», έγραφε ένα γιγαντιαίο πανό των διαδηλωτών, που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι αργά το βράδυ στη πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ στη Μαδρίτη, σύμφωνα με την τηλεοπτική υπηρεσία του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ένα πλήθος αρκετών χιλιάδων διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους κυμάτιζαν τις σημαίες Υπερηφάνειας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα πολλών συλλογικοτήτων της ΛΟΑΤ κοινότητας, απαιτώντας «Δικαιοσύνη για τον Σαμουέλ».

«Αυτοί δεν είναι ξυλοδαρμοί, αυτά είναι δολοφονίες», φώναζε ρυθμικά το πλήθος.

#Spanien glänzt mal wieder mit #Polizeigewalt – gegen Demonstranten für den Mord an #Samuel, welcher durch homophobe #Hassverbrecher in A #Coruna umgebracht wurde. Was für eine Schande für #Europa, dass lieber gegen #Russland und #China hetzt. https://t.co/9zXjOveW71

— Tassja-Art 🇩🇪🎗🇵🇷 (@TassjaArt) July 5, 2021