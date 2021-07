Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Γερμανίας, καθώς επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ.

Η επίθεση σημειώθηκε στο επίπεδο των αναχωρήσεων και τα αίτια της παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με το γερμανικό Focus, ένα άτομο έχει τραυματιστεί και διακομίζεται στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης της επίθεσης διαφεύγει της σύλληψης.

BREAKING: Knife attack at #Düsseldorf Airport – one person injured (reports)

The attacker is on the run, his motives are unclear.

— RT (@RT_com) July 6, 2021