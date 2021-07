Ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν το σημείο στο οποίο ένα αεροπλάνο Antonov An-26 συνετρίβη στη θάλασσα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μετά την ανακοίνωση πως αγνοείται η τύχη ενός αεροπλάνου με 28 επιβαίνοντες που ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στη ρωσική άπω ανατολή.

Πλοία καταπλέουν στο σημείο της συντριβής, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το RIA.

Το αεροπλάνο κατευθυνόταν στην κωμόπολη Παλάνα κοντά στην ακτή της Οχοτσκικής θάλασσας.

Το αεροσκάφος An-26 εκτελούσε πτήση από το Πετροπαβλόφσκ προς την Παλάνα και τα ίχνη του χάθηκαν στην περιοχή της Καμτσάτκα. Οι μετεωρολόγοι σημείωσαν ότι υπήρχε ένα χαμηλό σύννεφο στην περιοχή, αλλά η ορατότητα ήταν σε σχετικά φυσιολογικά πλαίσια.

Στους 28 επιβαίνοντες περιλαμβάνονται έξι μέλη του πληρώματος και ένα ή δύο παιδιά, μετέδωσαν τα πρακτορεία.

