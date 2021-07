Imerys Greece: Ανακηρύχθηκε «Mines & Minerals Company of the Year» στα Greek Mining Awards 2021

Η Imerys, ο παγκόσμιος ηγέτης στα εξειδικευμένα ορυκτά προϊόντα, ανακηρύχθηκε “Mines and Mineral Company of the Year” στα Greek Mining Awards 2021.

Επίσης, κέρδισε τέσσερα ακόμη βραβεία στις κατηγορίες Environmental Restoration, Employers, Local Society Development και Environmental Protection για τις καινοτόμες δράσεις της.

Τα Greek Mining Awards 2021, που απονεμήθηκαν την περασμένη Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 με διοργανώτρια εταιρεία την Boussias Communications, είναι ο πρώτος θεσμός που τιμά την αριστεία και την καινοτομία των επιχειρήσεων εξόρυξης ορυκτών στην Ελλάδα.

Για τη συνολική της προσφορά στην ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, η Imerys τιμήθηκε με την κορυφαία διάκριση. Ταυτόχρονα, της απονεμήθηκε το βραβείο “Environmental Restoration” για τον Αμπελώνα της στην περιοχή Τράχηλας της Μήλου, μία πρωτοποριακή ενέργεια, που συνέβαλε στην εγκατάσταση νέας χρήσης γης μετά την εξόρυξη του περλίτη και στην ενδυνάμωση της ντόπιας αμπελουργίας.

Για τα μοναδικά βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας που προσέφερε στους υπαλλήλους της στη Μήλο, η Imerys Ελλάδος τιμήθηκε με το βραβείο “Employers”, ενώ για τη συμβολή της στην ευημερία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων ήρθε η διάκριση “Local Society Development”, που αφορά τη δημιουργία και τη λειτουργία του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου.

Τέλος, η Ιmerys έλαβε εύφημο μνεία στην κατηγορία “Environmental Protection” για τη διάσωση του «χαμένου θησαυρού» της Μήλου, δηλαδή για τα ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά. Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, με τρεις εμβληματικές επενδύσεις αξίας πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Πέραν αυτών, ο Προϊστάμενος Αποκατάστασης Τοπίου της Imerys Ελλάδος, Γιώργος Πετράκης, βραβεύτηκε για την πρωτοπόρα και αποτελεσματική εργασία του στο Τμήμα Αποκατάστασης στη Μήλο. Μιλώντας για το βραβείο και το έργο του, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τη βράβευση αυτή. Στο πρόσωπό μου βραβεύεται το έργο της αποκατάστασης στη Μήλο, ένα έργο που στηρίζεται στις αρχές της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης και υποστηρίζεται διαχρονικά από το καινοτόμο και φιλοπεριβαλλοντικό πνεύμα της εταιρείας».

Ο Πρόεδρος της Imerys στην Ελλάδα, Αθανάσιος Κεφάλας, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά περήφανοι για την ανακήρυξή μας σε “Mines and Minerals Company of the Year”, ενώ συγχρόνως βραβευτήκαμε και για τις δραστηριότητές μας στους τομείς της αποκατάστασης περιβάλλοντος, της ασφάλειας των υπαλλήλων μας και της ανάπτυξης των σχέσεων μας με την τοπική κοινωνία της Μήλου. Τα βραβεία επικυρώνουν την αποτελεσματική δουλειά που έχει κάνει η Imerys και επιβεβαιώνουν την ηγετική της θέση στον κλάδο, καθώς τοποθετεί πάντα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών στο επίκεντρο της εταιρικής της κουλτούρας».

Διαβάστε ακόμη:

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Το παρασκήνιο των προσφορών για τον διαγωνισμό πώλησης

ΝΝ Hellas: Leader στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μετά το ντιλ για τη Metlife Greece

Jumbo: Αυξήθηκαν 12,6% οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο