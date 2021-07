Γκουέν Στεφάνι – Μπλέικ Σέλτον: Δείτε φωτογραφίες από τον ρομαντικό γάμο τους σε ράντσο

Πριν από μερικές μέρες η Γκουέν Στεφάνι και ο Μπλέικ Σέλτον ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, μετά από 6 χρόνια σχέσης, και θέλησαν να μοιραστούν μερικά από τα στιγμιότυπα του ονειρεμένου γάμου τους με τους φαν τους.

Στις πρώτες φωτογραφίες που δημοσίευσαν από το γάμο τους, ο 45χρονος σταρ της κάντρι – γοητευτικός μέσα στο κουστούμι του με το λευκό παπιγιόν – εμφανίζεται να φιλάει τη νύφη έξω από το παρεκκλήσι που έχτισε για να την παντρευτεί στο ράντσο του στην Οκλαχόμα, καθώς ο ήλιος δύει στο φόντο.

Η 51χρονη Στεφάνι φόρεσε ένα νυφικό της Vera Wang στην τελετή, που περιλάμβανε έναν λευκό κορσέ, μια μίνι φούστα με τούλι και ένα κανονικό βέλο, και συνόδεψε το σύνομο με το σήμα κατατεθέν της, το κατακόκκινο κραγιόν, χρυσά βραχιόλα στους καρπούς και… μπότες αντί για γόβες!

Σε μια άλλη φωτογραφία, η πρώην τραγουδίστρια των No Doubt εμφανίζεται να χαμογελά πλατιά κρατώντας την ανθοδέσμη της, καθώς ο Σέλτον οδηγεί μπρος το αμαξάκι του γκολφ στο οποίο βρίσκονται και οι δύο. Σε μία τρίτη, το ζευγάρι φιλιέται με πάθος μπροστά από μια πελώρια γαμήλια τούρτα στολισμένη με λευκά τριαντάφυλλα.

Οι δύο τραγουδιστές ξεκίνησαν να βγαίνουν μαζί πριν από 6 χρόνια, μετά τη γνωριμία τους ως coaches στο talent show The Voice του NBC. Εκείνη την περίοδο και οι δυο τους είχαν μόλις πάρει διαζύγιο: Ο τραγουδιστής της κάντρι είχε χωρίσει τον Ιούλιο του 2015 την δεύτερη σύζυγό του, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα, η Στεφάνι και ο Γκάβιν Ρόσντεϊλ σόκαραν τους φαν τους ανακοινώνοντας ότι θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 13 χρόνια γάμου και τρία παιδιά.

Την τελευταία πενταετία το ζευγάρι έχει συνεργαστεί σε πολλά ερωτικά κομμάτια, όπως τα «Nobody But You», «Happy Anywhere» και «You Make It Feel Like Christmas».

Η Στεφάνι και ο Σέλτον ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Οκτώβριο της περασμένης χρονιάς. Ο τραγουδιστής της κάντρι έκανε πρόταση γάμου στο «Rich Girl» με ένα υπέροχο δαχτυλίδι με ένα τεράστιο διαμάντι.

Ειδήσεις σήμεραΟδύνη για τον θάνατο της μικρής Αναστασίας – Στην Ελλάδα η σορός της

Pedro Alonso: Ποιος είναι ο «ψυχάκιας» του La Casa de Papel πού έπινε εχθές φραπέ στην Αθήνα

Ο πλανήτης σε κυνήγι με τον χρόνο: Θα προλάβουν οι εμβολιασμοί να ανακόψουν την φόρα της μετάλλαξης Δέλτα;