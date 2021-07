Viral έχει γίνει ένα βίντεο από δρόμο της Νέας Υόρκης, στο οποίο ένας ρατσιστής βγάζει τις σαγιονάρες του και επιτίθεται σε έναν Ασιάτη. Όμως πήγε και τα έβαλε με λάθος άτομο, καθώς ο δεύτερος τον ξάπλωσε στο δρόμο με μια μπουνιά.

Συγκεκριμένα, ο τύπος που φορά τη βερμούδα ξεκινά να απειλεί τον Ασιάτη και κινείται επιθετικά προς αυτόν. Τότε ο Ασιάτης οπισθοχωρεί, βγαίνουν στη μέση του δρόμου και προσπαθεί να τον απωθήσει. Ο ρατσιστής του ρίχνει μια κλωτσιά αλλά ο Ασιάτης απαντάει. Στη συνέχεια και αφού έχει προσπαθήσει να του επιτεθεί ξανά, ο άντρας από την Ασία του ρίχνει μια μπουνιά και τον ξαπλώνει αναίσθητο κάτω. Δεν τον αφήνει όμως έτσι. Πάει να τον δει, τον σηκώνει και καλεί σε βοήθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρατσισμός και οι διακρίσεις καθημερινά μεγαλώνουν στις ΗΠΑ. Τα άτομα ασιατικής καταγωγής δέχονται συνεχώς πολλές επιθέσεις.

Racist stalker gets knocked out on the streets of New York yesterday. Socialism is punching nazis in the face. Nice shot comrade 😎 pic.twitter.com/09GV1tBKOM

