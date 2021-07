Θετικές οι ενδιάμεσες προβλέψεις της Κομισιόν για την Ευρωζώνη

Europe has a unique opportunity to open a new chapter of stronger, fairer growth.

Growth #ECForecast for 2022:

🇪🇸6.3

🇬🇷6.0

🇱🇻6.0

🇭🇷5.9

🇲🇹5.8

🇸🇰5.3

🇵🇱5.2

🇮🇪5.1

🇵🇹5.1

🇭🇺5.0

🇸🇮5.0

🇷🇴4.9

🇩🇪4.6

🇪🇺4.5

🇨🇿4.5

🇦🇹4.5

🇫🇷4.2

🇮🇹4.2

🇧🇬4.1

🇱🇹3.9

🇨🇾3.8

🇪🇪3.8

🇧🇪3.7

🇸🇪3.6

🇩🇰3.4

🇱🇺3.3

🇳🇱3.3

🇫🇮2.9