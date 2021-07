Το σίριαλ πετάνε, δεν πετάνε τα υδροπλάνα συνεχίζεται. Η δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα και η έναρξη των πτήσεων αποτελεί ένα από τα projects που ξεπέρασαν κάθε …όριο αναμονής.

Οι απόπειρες της τελευταίας οκταετίας εξελίχτηκαν σε μια παρατεταμένη αναμονή, ελέω (και) της εγχώριας γραφειοκρατίας, με συνέπεια να χάνεται από το καλοκαίρι του 2013 η μια τουριστική σεζόν πίσω από την άλλη.

Οκτώ χρόνια υπομονής –και επιμονής– είναι πολλά για τους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στο νέο μέσο, το οποίο υπόσχεται να αλλάξει τον «χάρτη» των μεταφορών στην χώρα και να εισφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία της, λειτουργώντας συμπληρωματικά και προς άλλους κλάδους.

Δεν εγκατέλειψαν όμως την προσπάθεια, ακόμα και αν υπήρξε η αίσθηση ότι το ξέσπασμα της πανδημίας τους έδωσε την «χαριστική βολή».

Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν να εννοηθεί τώρα ότι το τέλος του σίριαλ πλησιάζει. Την ίδια αισιοδοξία, αν και συγκρατημένη προς το παρόν, εκφράζουν και οι επικεφαλείς των επιχειρηματικών σχημάτων που σκοπεύουν να ηγηθούν του νέου εγχειρήματος. Τα ερωτηματικά, ωστόσο, παραμένουν…

Θα αποθαλασσωθούν, τελικά, τα υδροπλάνα φέτος; Αν τελειώσει και αυτό το καλοκαίρι, τι ωφελεί να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους από το φθινόπωρο;

«Ελπίζουμε ότι τα πρώτα υδροπλάνα θα καταφέρουν να πετάξουν στην Ελλάδα από τον προσεχή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.

Το κλειδί είναι να διευθετηθεί κάθε εκκρεμότητα σε όλα τα θέματα σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου και κυρίως να μην υπάρξει ο κίνδυνος για νέα έξαρση της πανδημίας και νέα lockdown. Όσα θα ισχύσουν με τα πιστοποιητικά και τους εμβολιασμούς μας απασχολούν, διότι θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα ακολουθήσουμε κι εμείς από το ξεκίνημα μας.

Να φέρουμε τα υδροπλάνα, για να τα προσγειώσουμε και να πληρώνουμε πάρκινγκ κάθε μέρα είναι κάτι που δεν το θέλουμε…», δηλώνει στο newmoney ο Νικόλας Χαραλάμπους, Πρόεδρος και CEO της Helllenic Seaplanes και προσθέτει: «Αγοράσαμε δυο υδροπλάνα από το Ντουμπάι και σύντομα θα αποκτηθούν άλλα δυο. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να έχουμε σε πρώτη φάση μια ομάδα υδατοδρομίων στο Ιόνιο Πέλαγος και μια στο Αιγαίο, σε Βόλο-Σποράδες.

Αν διαθέτεις 2-3 υδατοδρόμια μίνιμουμ έτοιμα σε κάθε περιοχή, μπορείς να προσθέσεις και άλλα 3-4 υδάτινα πεδία, για να είναι βιώσιμα τα επιμέρους δίκτυα και να γίνει η αρχή. Και με αυτό αυτόν τον τρόπο να αρχίσει η υλοποίηση του ευρύτερου πλάνου μας…».

Το business plan και τα «αγκάθια»

Η εταιρεία του κ.Χαραλάμπους θα αναλάβει πτητικό έργο και παράλληλα θα συμμετάσχει στις αδειοδοτήσεις και κατασκευές υδατοδρομίων. Το business plan της περιλαμβάνει την αγορά 20 αμφίβιων σκαφών (με προδιαγραφές, δηλαδή, που θα τους επιτρέπουν να προσγειώνονται και σε συμβατικά αεροδρόμια) σε βάθος μιας 5ετίας, όπως τα φημισμένα καναδικά Twin Otter της Air Viking 19 θέσεων, τα 12θέσια Cessna Caravan, αλλά και τα γνωστά Grumman Mallard, η κατασκευάστρια των οποίων επανακάμπτει στην διεθνή αγορά των αερομεταφορών.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα η Helllenic Seaplanes σχεδιάζει να έχει παρουσία τουλάχιστον σε 100 ελληνικά υδατοδρόμια, είτε ως επενδυτής, είτε ως διαχειριστής τους (σ.σ. συνολικά αναμένεται να φθάσουν σταδιακά τα 150, συνυπολογιζομένων όσων θα δημιουργηθούν σε λιμάνια, λίμνες, resorts, μαρίνες).

Mέχρι σήμερα, το δίκτυο του Iονίου ήταν το μόνο το οποίο βρισκόταν σε «ώριμη» φάση, καθώς από τα πρώτα υδατοδρόμια που αδειοδοτήθηκαν ήταν αυτά της Kέρκυρας, των Παξών και της Πάτρας. Τώρα, εκπονείται το πλάνο πτήσεων στα υδατοδρόμια των Σποράδων (Σκοπέλου, Aλοννήσου, Σκύρου), της Eύβοιας (Xαλκίδας, Kαρύστου, Kύμης, Aιδηψού, Aλιβερίου) και των νησιών του Bορείου Aιγαίου (Xίου, Ψαρών, Oινουσσών).

Τα «αγκάθια» δεν λείπουν. Το ένα έχει να κάνει με την πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα– και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο τα υδροπλάνα, αλλά κάθε κλάδο ο οποίος συσχετίζεται με την έστω και …μερική επανεκκίνηση του.

Το άλλο, είναι η χρονοβόρα διαδικασία για την δημιουργία ενός πλήρους πανελλαδικού δικτύου υδατοδρομίων. Ήδη, κατασκευάζονται φέτος γύρω στα 10 υδατοδρόμια και το 2022 θα ακολουθήσουν άλλα 25…

«Aν υπολογίσεις ότι τα 50 από αυτά είναι του δημοσίου και απαιτούνται διεθνείς διαγωνισμοί από ένα όριο ποσού και άνω, προκύπτει μια καθυστέρηση. Οι διαδικασίες δεν μπορούν να αλλάξουν, είναι νόμοι του κράτους. Μια γραφειοκρατία πάντα υφίσταται. Η στήριξη στο project από την κυβέρνηση είναι μεγάλη…», εξηγεί ο Νικόλας Χαραλάμπους.

Η «Υδροπλάνα Ελλάδας – Hellenic Seaplanes» συντάχθηκε, άλλωστε, από τον περασμένο Απρίλιο στην εκστρατεία προώθησης του ελληνικού τουρισμού ενισχύοντας το κεντρικό σύνθημα της, «All you want is Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα») και συνεργάζεται με την Ελληνικά Υδατοδρόμια – ισχυρός άνδρας της ένας expert του κλάδου, ο Αναστάσιος Γκόβας- στο σκέλος των αδειοδοτήσεων των υδατοδρομίων.

Προς συμφωνία με fund από τις ΗΠΑ και συνέργειες

Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που εξακολουθεί να εκδηλώνεται για το project των υδροπλάνων-υδατοδρομίων στην Ελλάδα και από το εξωτερικό θεωρείται, σαφώς, ένα πολύ θετικό σημάδι.

Πληροφορίες του newmoney αναφέρουν ότι έχουν μπει στην τελική τους φάση οι συζητήσεις της διοίκησης της Hellenic Seaplanes με fund από τις ΗΠΑ –το οποίο δραστηριοποιείται στις air business- για την συμμετοχή του στην επένδυση της για την αγορά των 20 υδροπλάνων (με μπάτζετ άνω των 100 εκατ. ευρώ) και πιθανότατα στην μετοχική της σύνθεση.

Στον επενδυτικό team της Hellenic Seaplanes συμμετέχουν, επίσης, ο Αλέξανδρος Xανδρής της γνωστής ελληνικής επιχειρηματικής οικογένειας, ο όμιλος της Globiled (στο σκέλος των υδατοδρομίων και οι δυο) και Έλληνας ομογενής businessman από το Xονγκ Kονγκ, με δραστηριότητες στο real estate και τις AΠE και έντονη παρουσία στις αγορές της Aσίας.

Αντίθετα, «εκτός παιχνιδιού» θα μείνουν πλην απροόπτου οι Κινέζοι υποψήφιοι συν-επενδυτές της, οι οποίοι είχαν στο επίκεντρο τους την κατασκευή του Mητροπολιτικού Yδατοδρομίου στην Eλευσίνα, που «μεταφέρεται» προς Φάληρο (ΣΕΦ)…

Εκ παραλλήλου, γίνονται αυτή την εποχή επαφές με άλλες εταιρίες από άλλους κλάδους, όπως η κρουαζιέρα, αλλά και με αεροπορικές και resorts για μελλοντικές συνέργειες, όπως η προσφορά κοινών «πακέτων», η μεταφορά και οι περιηγήσεις επισκεπτών ή επιβατών κ.α.

Προ κορωνοϊού ενδιαφέρον για την κατασκευή υδατοδρομίων είχαν δείξει πολλά μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα.

Τους προηγούμενους μήνες, η Hellenic Seaplanes προχώρησε και στην υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας με την IFLY, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών αερομεταφοράς VIP προσώπων, διακομιδής ασθενών με ελικόπτερα και αεροπλάνα…

Το δε πέρας της θερινής σεζόν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο κλάδος των υδροπλάνων θα μείνει χωρίς πτητικό έργο. Επιχειρηματίες που ανήκουν σε αυτόν τονίζουν ότι η χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού θα προσφέρουν ευκαιρίες σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα θα υπάρξει σύνδεση με άλλους κλάδους και υποστήριξη προς αυτούς όπως π.χ. οι μεταφορές φορτίων, το real estate, η υγεία κ.α.

