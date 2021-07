Κοντοζαμάνης: Η κυβέρνηση θα στηρίξει τις προσπάθειες για παραγωγή εμβολίων στην Ελλάδα

Στην πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει τις όποιες προσπάθειες γίνουν για την παραγωγή εμβολίων επί ελληνικού εδάφους, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης μιλώντας σήμερα Πέμπτη, σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα της διαχείριση της πανδημίας στο πλαίσιο του συνεδρίου Economist 25nd Roundtable with the Government of Greece (8-9 Ιουλίου 2021).

«Βεβαίως και στηρίζουμε προσπάθειες προκειμένου να έρθει η παραγωγή εμβολίων στη χώρα. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και σήμερα να είχαμε ένα εργοστάσιο, δεν θα είχαμε αύριο εμβόλια», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στα εμβόλια για τη λοίμωξη Covid-19 που προκαλεί ο κορωνοϊός.

Εξήγησε ωστόσο ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας ότι τα εμβόλια δεν παράγονται με μαγικό τρόπο «ούτε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα εμβόλια κατ’ αρχάς απαιτούν προετοιμασία, μεταφορά τεχνογνωσίας και βεβαίως παραχώρηση πατέντας».

Προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Κοντοζαμάνης υπενθύμισε ότι όπως και στην περίπτωση της πανδημίας Covid-19, που επιστρατεύθηκε η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των κρατών και των θεσμικών φορέων, έτσι και στην περίπτωση των εμβολίων καμιά χώρα σήμερα δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της. «Δεν μπορεί μόνη της μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας να πει βάζω στρατηγικό στόχο στην Υγεία να παράξω εμβόλια. Διότι τα εμβόλια δεν τα παράγεις για τη χώρα, τα παράγεις για πολλές αγορές».

Και υπενθύμισε τις «αξιέπαινες», όπως τις χαρακτήρισε, προσπάθειες των ελληνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων που δημιουργούν τη βάση για να μπορέσει η Ελλάδα να μπει δυναμικά κάποια στιγμή και στο πεδίο της παραγωγής εμβολίων. «Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία παρήγαγε φάρμακα τα οποία εξήγαγε σε χώρες του εξωτερικού στη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό δεν το γνωρίζουν πολλοί. Η μικρή Ελλάδα στήριξε με φάρμακα χώρες οι οποίες είχαν ανάγκη και ελλείψεις στη διάρκεια της πανδημίας», σημείωσε ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Προστιθέμενη αξία για τη Ελλάδα η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) κ. Θεόδωρος Τρύφων εξήγησε με τη σειρά του ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή ενός αναπτυξιακού κύκλου και πως «καταλύτης για την επίτευξη της αναπτυξιακής πορείας είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και η προσέλκυση επενδύσεων».

Ο κ. Τρύφων υπενθύμισε πως η χώρα αποκτά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα της επιτρέψουν την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, την υλοποίηση επενδύσεων και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προγράμματα ΕΣΠΑ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ καίρια σημασία έχει η επίτευξη βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης και η επιτάχυνση των θετικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση», είπε.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος της ΠΕΦ τόνισε την ανάγκη να υιοθετηθούν πολιτικές ενίσχυσης τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που εμφανίζουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Και κλείνοντας την τοποθέτησή του σημείωσε πως η χώρα έχει την ευκαιρία να καταγράψει σταθερούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης για όλους φέρνοντας στο προσκήνιο «μια Ελλάδα ψηφιακή, σύγχρονη, με εξελιγμένη βιομηχανική παραγωγή και κυρίως χωρίς μεγάλες κοινωνικές ανισότητες».

