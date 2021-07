Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες Τετάρτη το βράδυ έπειτα από έκρηξη σε φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί του Ντουμπάι, στον μεγαλύτερο κόμβο μεταφόρτωσης της Μέσης Ανατολής, ανέφερε η κυβερνητική υπηρεσία Τύπου των Εμιράτων.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/iLdS3zEegW

