Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τη συντριβή αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωσή του έξω από το Ορέμπρο της Σουηδίας, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

«Πρόκειται για ένα αεροσκάφος ειδικό για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, το οποίο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του» τόνισε ο Εμίλ Γκούσταβσον, επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης στο Κοινό Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης.

«Είναι ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα» τόνισε η αστυνομία με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό της. «Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν».

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο αεροσκάφος επέβαιναν εννέα άνθρωποι.

