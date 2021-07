Το τέλος της παγκοσμιοποίησης όπως την γνωρίζουμε…

Jean Pisani-Ferry

ΠΑΡΙΣΙ – Για τους περισσότερους ανθρώπους, η παγκοσμιοποίηση υπήρξε εδώ και δεκαετίες ένα άλλο όνομα για τη γενική απελευθέρωση. Ξεκινώντας κυρίως από τη δεκαετία του 1980, οι κυβερνήσεις επέτρεψαν να διακινούνται αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και δεδομένα πέρα ​​από τα σύνορα, με λίγους ελέγχους. Ο καπιταλισμός της αγοράς θριάμβευσε και οι οικονομικοί του κανόνες εφαρμόστηκαν παγκοσμίως. Όπως αναφέρεται σωστά στον τίτλο του τελευταίου βιβλίου του Μπράνκο Μιλάνοβιτς, ο καπιταλισμός ήταν τελικά μόνος.

Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν και άλλες πτυχές της παγκοσμιοποίησης που δεν είχαν μικρή σχέση με τον καπιταλισμό της αγοράς. Η παγκοσμιοποίηση της επιστήμης και της πληροφορίας διεύρυνε την πρόσβαση στη γνώση με πρωτοφανείς τρόπους. Μέσω της όλο και πιο διεθνούς δράσης των πολιτών, οι υπερασπιστές του κλίματος και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συντονίζουν τις πρωτοβουλίες τους όπως ποτέ άλλοτε. Εν τω μεταξύ, οι υποστηρικτές της διακυβέρνησης υποστήριξαν από νωρίς ότι μόνο η παγκοσμιοποίηση των πολιτικών θα μπορούσε να εξισορροπήσει την προθεσμιακή αγορά.

Αλλά αυτές οι άλλες πλευρές της παγκοσμιοποίησης δεν μετρήθηκαν ποτέ μέ την οικονομική διάσταση. Η παγκοσμιοποίηση των πολιτικών ήταν ιδιαίτερα απογοητευτική, με την οικονομική κρίση του 2008 να αποτυπώνει το πώς η διακυβέρνηση είχε αποτύχει.

Αυτή η φάση της παγκοσμιοποίησης τελειώνει τώρα, για δύο λόγους. Το πρώτο είναι το τεράστιο μέγεθος των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα, από τις οποίες η παγκόσμια δημόσια υγεία και η κλιματική κρίση είναι οι πιο εμφανείς. Η υπόθεση για κοινή ευθύνη για τα παγκόσμια κοινά είναι αδιαμφισβήτητη. Τα επιτεύγματα εδώ είναι ελάχιστα μέχρι τώρα, αλλά η παγκόσμια διακυβέρνηση έχει κερδίσει τη μάχη των ιδεών.

Ο δεύτερος λόγος είναι πολιτικός. Κάθε χώρα γνώρισε εξέγερση των αριστερών, από το Brexit έως την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ και έως τις γαλλικές διαδηλώσεις «κίτρινο γιλέκο». Κάθε κοινότητα έχει εκφράσει τη δυστυχία με τον δικό της τρόπο, αλλά τα κοινά νήματα είναι αναμφισβήτητα. Όπως το έθεσε ο Ραγκουράμ Ρατζάν, ο κόσμος έχει γίνει «νιρβάνα για την ανώτερη μεσαία τάξη» (και φυσικά οι πλούσιοι), «όπου μόνο τα παιδιά των επιτυχόντων πετυχαίνουν». Εκείνοι που έμειναν πίσω καταλήγουν ολοένα και περισσότερο στο νατιβιστικό στρατόπεδο, το οποίο προσφέρει την αίσθηση του ανήκειν. Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την πολιτική βιωσιμότητα της παγκοσμιοποίησης.

Η ένταση μεταξύ της άνευ προηγουμένου ανάγκης για παγκόσμια συλλογική δράση και της αυξανόμενης φιλοδοξίας για την ανοικοδόμηση των πολιτικών κοινοτήτων πίσω από τα εθνικά σύνορα αποτελεί καθοριστική πρόκληση για τους σημερινούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Και προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν μπορούν να επιλύσουν αυτήν την αντίφαση.

Σε μια ευρεία πρόσφατη δημοσίευση, ο Pascal Canfin, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνει την υπόθεση για αυτό που αποκαλεί «προοδευτική εποχή της παγκοσμιοποίησης». Ο Canfin υποστηρίζει ότι ο φορολογικός και νομισματικός ακτιβισμός που υποστηρίχθηκε από όλες σχεδόν τις προηγμένες οικονομίες ως απάντηση στην πανδημία, την αυξανόμενη ευθυγράμμιση των σχεδίων δράσης για το κλίμα και την πρόσφατη συμφωνία G7 για τη φορολόγηση πολυεθνικών εταιρειών δείχνουν ότι η παγκοσμιοποίηση της διακυβέρνησης γίνεται πραγματικότητα. Ομοίως, το “πρασινισμα” της παγκόσμιας χρηματοδότησης είναι ένα βήμα προς τον «υπεύθυνο καπιταλισμό».

Κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει την κλίμακα των νικών που παραθέτει ο Canfin, αλλά έχει δίκιο ότι οι υποστηρικτές της παγκόσμιας διακυβέρνησης έχουν καταλάβει πρόσφατα την πρωτοβουλία και έχουν σημειώσει αρκετή πρόοδο για να ανακτήσουν την αξιοπιστία. Η προοδευτική παγκοσμιοποίηση δεν είναι πια όνειρο, γίνεται πολιτικό σχέδιο.

Ωστόσο, παρόλο που η παγκοσμιοποίηση της διακυβέρνησης μπορεί να καθησυχάσει την αριστερά, δύσκολα θα μετριάσει τα δεινά εκείνων που έχουν χάσει καλές δουλειές και των οποίων οι δεξιότητες υποτιμούνται. Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται απειλούμενοι και βρίσκουν ελκυστικές λύσεις προστατευτισμού αναμένουν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις.

Σε ένα πρόσφατο βιβλίο, ο Martin Sandbu των Financial Times περιγράφει μια ατζέντα για την αποκατάσταση της οικονομικής ιδιοκτησίας διατηρώντας παράλληλα τα σύνορα ανοιχτά. Με λίγα λόγια, η ιδέα του είναι ότι κάθε χώρα πρέπει να είναι ελεύθερη να ρυθμίζει την εγχώρια αγορά της σύμφωνα με τις δικές της προτιμήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κάνει διακρίσεις εις βάρος των αλλοδαπών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, μπορεί να απαγορεύσει το κοτόπουλο που έχει πλυθεί με χλώριο (το κάνει), όχι επειδή το κοτόπουλο παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επειδή η ΕΕ δεν εμπιστεύεται το προϊόν.

Ομοίως, κάθε χώρα θα πρέπει να μπορεί να απαγορεύει την ξυλεία που προκύπτει από την αποψίλωση των δασών ή πιστώσεις που παρέχονται από τράπεζες με χαμηλή κεφαλαιοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις εγχώριες και ξένες εταιρείες. Οι συναλλαγές θα παρέμεναν δωρεάν, αλλά τα εθνικά πρότυπα θα ισχύουν γενικά.

Αυτή είναι μια καλή αρχή. Όμως, ενώ η εφαρμογή σε προϊόντα είναι απλή και στην πραγματικότητα, το ίδιο και για τις διαδικασίες είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ένα δεδομένο αγαθό ή υπηρεσία ενσωματώνει τελικά όλα τα πρότυπα που ισχύουν κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του. Είναι αλήθεια ότι οι πολυεθνικές σήμερα αναγκάζονται να εντοπίσουν και να τερματίσουν την εξάρτηση από οποιαδήποτε παιδική εργασία μεταξύ των άμεσων ή έμμεσων προμηθευτών τους. Αλλά θα ήταν δύσκολο να προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, τα δικαιώματα των συνδικάτων, τις τοπικές περιβαλλοντικές ζημίες ή την πρόσβαση σε επιδοτούμενη πίστωση.

Επιπλέον, η απόπειρα να γίνει αυτό θα προκαλούσε έντονη αντιπολίτευση μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, των οποίων οι ηγέτες υποστηρίζουν ότι η υπαγωγή τους σε πρότυπα προηγμένης οικονομίας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να τις καταστήσουμε μη ανταγωνιστικές. Οι προηγούμενες προσπάθειες συμπερίληψης κοινωνικών ρητρών σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες απέτυχαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Μια μεγάλη δοκιμή θα έρθει τον Ιούλιο, όταν η ΕΕ πρόκειται να ανακοινώσει τα σχέδιά της για έναν μηχανισμό που θα απαιτεί από τους εισαγωγείς προϊόντων έντασης άνθρακα να αγοράζουν αντίστοιχες πιστώσεις στην αγορά της ΕΕ για άδειες εκπομπών. Εφ ‘όσον ο άνθρακας δεν προχωρά παντού με τον ίδιο ρυθμό, η οικονομική υπόθεση για ένα τέτοιο σύστημα προσαρμογής των συνόρων είναι άψογη: η ΕΕ θέλει να εμποδίσει τους παραγωγούς να αποφύγουν τα όρια εκπομπών της μετακομίζοντας αλλού. Αλλά είναι αμφιλεγόμενο. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη δηλώσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την ιδέα, η Κίνα είναι επιφυλακτική και οι αναπτυσσόμενες χώρες οξύνουν τα επιχειρήματά τους εναντίον της.

Οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για το θέμα θα είναι εξαιρετικά σημαντικές. Διακυβεύεται όχι μόνο εάν και πώς η ΕΕ μπορεί να προχωρήσει με τα σχέδια της για τον άνθρακα. Το πιο θεμελιώδες ερώτημα είναι αν ο κόσμος μπορεί να βρει μια διέξοδο από την ένταση μεταξύ των διάσπαρτων εθνικών και περιφερειακών προτιμήσεων και της ολοένα και πιο επείγουσας ανάγκης για συλλογική δράση. Το κλίμα έχει γίνει το έδαφος δοκιμής για αυτό.

Το αποτέλεσμα θα δείξει τελικά εάν οι δύο ατζέντες της ανοικοδόμησης της οικονομικής ιδιοκτησίας και της διαχείρισης των παγκόσμιων κοινών μπορούν να συμβιβαστούν. Θα χρειαστεί χρόνος για να μάθεις την απάντηση. Η παλιά παγκοσμιοποίηση πεθαίνει, αλλά η νέα δεν έχει ακόμη γεννηθεί.

Jean Pisani-Ferry, a senior fellow at Brussels-based think tank Bruegel and a senior non-resident fellow at the Peterson Institute for International Economics, holds the Tommaso Padoa-Schioppa chair at the European University Institute.

© Project Syndicate 1995–2021