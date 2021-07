Γιώργος Παπανδρέου: Οι νέες προκλήσεις μετά την πανδημία απαιτούν νέους αγώνες

Ξεκίνησε στο Λαγονήσι το 23ο Συμπόσιο της Σύμης, με θέμα: «Taming the Waves of History- Big and Small R-evolutions in - Pandemic Era» – «Δαμάζοντας τα Κύματα της Ιστορίας – Μεγάλες και Μικρές Επ-αναστάσεις μετά την Πανδημία».

Ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέας Παπανδρέου κατά την έναρξη των εργασιών του δήλωσε ότι «συμπίπτει με τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της απελευθερωτικής μας επανάστασης και είναι αφιερωμένο σε εκείνο το μεγαλειώδες γεγονός και στα οικουμενικά μηνύματα που εξέπεμψε».

Ο κ. Παπανδρέου πρόσθεσε στη δήλωσή του ότι «σήμερα όμως, η οικουμένη ολόκληρη και μαζί, η Ελλάδα, αντιμετωπίζουν νέες μεγάλες προκλήσεις, που θα καθορίσουν την «επόμενη ημέρα», προκλήσεις που απαιτούν νέους μεγάλους αγώνες. Αγώνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, των πολλών και διαφορετικών κρίσεων, της συγκέντρωσης του πλούτου στα χέρια λίγων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων, την προώθηση ενός βιώσιμου και πράσινου μοντέλου ανάπτυξης. Εντέλει, Αγώνες για την προάσπιση της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό στην επόμενη ημέρα, πρέπει να πάμε όλοι μαζί. «Η ιστορία είναι διδακτική για το πως πρέπει να πορευτούμε στο μέλλον. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, παρά τις δυσκολίες της συγκυρίας, ήρθαν στη χώρα μας, εδώ στο Λαγονήσι, τόσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, για το Συμπόσιο της Σύμης. Θα συζητήσουμε για τις μεγάλες προκλήσεις που ήδη επηρεάζουν τη ζωή μας, αλλά και για τις επαναστάσεις που εμείς πρέπει να κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε. Θα ανταλλάξουμε ιδέες για το πως μπορούμε να δώσουμε όραμα, ελπίδα και προοπτική στο μέλλον της Ευρώπης, αλλά θα αναλύσουμε και τις εξελίξεις στη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο» επεσήμανε και τόνισε:

«Οφείλουμε να είμαστε εξωστρεφείς, αισιόδοξοι και δημιουργικοί για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο, αλλά κυρίως διαφορετικό μέλλον».

