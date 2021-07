Ο πάπας Φραγκίσκος ευλόγησε τους πιστούς από μπαλκόνι του νοσοκομείου της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι, όπου πριν από μια εβδομάδα υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω εκκολπωμάτων στο παχύ έντερο.

Ο Φραγκίσκος, περιστοιχισμένος από μικρούς ασθενείς του νοσοκομείου, ευχαρίστησε όλους όσοι, και μέσω της προσευχής τους, θέλησαν να τον στηρίξουν και του εξέφρασαν την αγάπη και την αλληλεγγύη τους.

«Το δωρεάν, δημόσιο σύστημα υγείας είναι ένα πολύτιμο αγαθό, δεν πρέπει να το χάσουμε» τόνισε, παράλληλα, ο ποντίφικας.

Ο ποντίφικας αναρρώνει κανονικά, είναι σε καλή φυσική κατάσταση και αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο τις αμέσως επόμενες ημέρες.

BREAKING: Pope Francis, on hospital balcony, makes first public appearance since July 4 intestinal surgery. https://t.co/2J8zxNCWfN

— The Associated Press (@AP) July 11, 2021