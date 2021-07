Ένας από τους περιπλανώμενους ελέφαντες της Κίνας που ξεκίνησαν ένα ταξίδι ελευθερίας δίχως προορισμό πριν από περίπου ένα μήνα, γύρισε «σπίτι», στο δάσος απ’όπου είχε ξεκινήσει.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αρμόδιοι έπιασαν και οδήγησαν πίσω στο καταφύγιο άγριων ζώων έναν ελέφαντα που είχε αποσπαστεί από το κοπάδι του και περιφερόταν μόνος.

Ο μοναχικός ελέφαντας ταξίδεψε χωρίς παρέα για 190 χιλιόμετρα, επιβιώνοντας με φαγητό που τού έδιναν οι κατά τόπους αρχές ή ακόμη και αναζητώντας τροφή μέσα σε χωριά.

Το 1,8 τόνων αρσενικό περιφερόταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές και, επειδή αποτελούσε κίνδυνο για τους ανθρώπους, ελήφθη η απόφαση να το ναρκώσουν και να το μεταφέρουν στο «σπίτι» του.

An Asian elephant that strayed from a herd that has been wandering across China’s southern fringes since March 2020, has been sent home. The animal travelled more than 190km on its own. pic.twitter.com/wTjZnlqsnB

— SCMP News (@SCMPNews) July 8, 2021