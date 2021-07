Πρωτοφανείς αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με συνθήματα «Ελευθερία!» και «Κάτω η δικτατορία!» ξέσπασαν χθες Κυριακή σε πολλές πόλεις της Κούβας, η οποία βιώνει τη χειρότερη οικονομική της κρίση τα τελευταία 30 χρόνια.

Εξαιρετικά σπάνιο γεγονός

Οργανωμένες κυρίως δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτές οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν αυθόρμητα χθες Κυριακή το πρωί, ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός σε αυτήν τη χώρα που κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα (PCC), και οι μόνες συγκεντρώσεις που έχουν άδεια διεξαγωγής είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές του κόμματος.

The police in Santiago de Cuba join in the protests. See video. We have never seen that happen before. #SOSCuba #VivaCubaLibre pic.twitter.com/XvGh1P7wdU#Cuba — Furkan (@Furkan38276857) July 11, 2021

«Κάτω η δικτατορία!», «Να φύγουν!», ή ακόμη «Πατρίδα και ζωή!» (σ.σ. ο τίτλος αμφιλεγόμενου τραγουδιού), φώναζαν αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές στο Σαν Αντόνιο ντε Λος Μπάνος, μικρή πόλη 50.000 κατοίκων περίπου 30 χλμ από την Αβάνα.

«Ελευθερία!» φώναζαν μερικές εκατοντάδες άλλοι διαδηλωτές στο Μαλεσόν, τη διάσημη παράκτια λεωφόρο της Αβάνας.

This gives me chills. Thousands of Cubans are marching on Havana’s malecón chanting “¡Libertad!” (“Freedom!). This comes as the island’s communist ruler just went on national television and issued a “combat order,” according to reports. #SOSCuba

pic.twitter.com/F7BJeANekw — Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) July 11, 2021

Διαδηλώσεις έγιναν σε άλλες περιοχές και μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω facebook ή twitter, σε αυτήν τη χώρα όπου το ασύρματο διαδίκτυο έφτασε μόλις στα τέλη του 2018.

Cienfuegos revolts! Car flipped by the Cuban people in front of the police, who are powerless to stop them. There is power in numbers #SOSCuba #VivaCubaLibre #Libertad pic.twitter.com/XRxHaHJqUp — Jose Felix Diaz (@josefelixdiaz) July 11, 2021

Αντι-διαδήλωση…

Στο Σαν Αντόνιο ντε Λος Μπάνος, στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί το μεσημέρι, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους στην πόλη, σημείωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο κουβανός πρόεδρος και επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ ταξίδεψε στην πόλη, συνοδευόμενος από ακτιβιστές του κόμματος που διαδήλωναν φωνάζοντας «Ζήτω η Κούβα! και «Ζήτω ο Φιντέλ!», ενώ στον δρόμο, κάτοικοι της περιοχής συνέχισαν να διαδηλώνουν με συνθήματα ενάντια στην οικονομική κρίση.



Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ (στο κέντρο, με το μπλε πουκάμισο) στους δρόμους του Σαν Αντόνιο ντε Λος Μπάνος (-/Alexandre Meneghini)

Τζιπ των ειδικών δυνάμεων, με πολυβόλα τοποθετημένα στο πίσω μέρος των οχημάτων, είχαν αναπτυχθεί στην Αβάνα και ο Ντίας-Κανέλ κάλεσε τους υποστηρικτές του κόμματος να αντιμετωπίσουν «προκλήσεις».

Αρετε πρώτα το εμπάργκο

Η πανδημία της Covid-19 έχει βυθίσει την Κούβα σε σοβαρή οικονομική κρίση. Καθημερινά, Κουβανοί αναγκάζονται να περιμένουν πολλές ώρες σε ουρές για να προμηθευτούν τρόφιμα και βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με ελλείψεις φαρμάκων, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κοινωνική αναταραχή.

Οι οικονομικές δυσκολίες έχουν οδηγήσει τις αρχές να διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μεγάλο τμήμα της νησιωτικής χώρας.

«Η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας φαίνεται να έχει οξύνει τα πνεύματα εδώ», παραδέχτηκε σε δημοσιογράφους ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, επιρρίπτοντας στις αμερικανικές κυρώσεις – που επιβλήθηκαν από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και παραμένουν σε ισχύ από τον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν – την ευθύνη για την κρίση.



Αντι-διαδήλωση υπέρ της κυβέρνησης στο Σαν Αντόνιο ντε Λος Μπάνος (-/Alexandre Meneghini)

«Αν θέλετε οι άνθρωποι να ζουν καλύτερα, άρετε πρώτα το εμπάργκο» που επιβλήθηκε από το 1962 και βρίσκεται μέχρι σήμερα σε ισχύ, πρόσθεσε.

«Κουβανο-αμερικανική μαφία»

«Υπάρχει μια κουβανο-αμερικανική μαφία που πληρώνει πολύ καλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (…) Χρησιμοποίησε ως πρόσχημα την κατάσταση στην Κούβα και κάλεσε σε διαδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες της χώρας», είπε ο κουβανός πρόεδρος.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι «οι άνθρωποι κατέβηκαν στον δρόμο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους», μιλώντας για «αποπροσανατολισμένους επαναστάτες».

Αλλά «υπάρχουν πολλοί από εμάς, και εγώ πρώτος, που είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη ζωή μας για αυτήν την επανάσταση», σημείωσε σε μήνυμά του το οποίο έπειτα επανέλαβε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

#SOSCuba

Αυτές οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την ημέρα που η Κούβα κατέγραψε νέο ρεκόρ 6.923 κρουσμάτων (238.491 από την αρχή της πανδημίας) και 47 θανάτων της Covid-19 σε 24 ώρες (1.537 συνολικά).

«Αυτοί οι αριθμοί που αυξάνονται καθημερινά προκαλούν ανησυχία», ανέφερε χθες ο επικεφαλής επιδημιολόγος του υπουργείου Υγείας, Φρανσίσκο Ντουράν, κατά την τακτική συνέντευξη Τύπου.

Υπό τα hashtag #SOSCuba ή #SOSMatanzas (σ.σ. από το όνομα της πλέον πληγείσας επαρχίας) οι εκκλήσεις για βοήθεια πολλαπλασιάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως και οι εκκλήσεις προς την κυβέρνηση να διευκολύνει την αποστολή δωρεών από το εξωτερικό.

εν τω μεταξύ στη «σοσιαλιστική» Κούβα που καταρρέει…#SoSCuba https://t.co/Jf2YZ8sR1i — Georgios Missoulis (@omissman) July 11, 2021

Το Σάββατο, ομάδα αντιπάλων της κυβέρνησης ζήτησε τη δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου», πρωτοβουλία την οποία η κυβέρνηση απέρριψε.

Protestors flipping the car of a high ranking communist official in Cardenas, Matanzas, Cuba. These protests have popped up all over the island. They are not isolated. This is a movement #SOSCuba #vivaCubalibre pic.twitter.com/8nwQpkvEjn — Jose Felix Diaz (@josefelixdiaz) July 11, 2021

🇨🇺 Vamos Cuba…Libertad! Crowds in the streets of #Cuba chanting «freedom» #SOSCuba pic.twitter.com/13RYdNglDK — Elizabeth Sanchez Vegas (@elhabito) July 11, 2021

The Cuban people have been suffering for 62 years under a repressive, destructive and evil Castro dictatorship. Today they protest unarmed throughout the country calling for freedom and an end to the communist tyranny. Stand with the Cuban struggle. Retweet & help them. #SOSCuba pic.twitter.com/rnCKjsjbJp — Fernando Amandi Sr. 🇺🇸 (@FernandoAmandi) July 11, 2021

«Εικόνα απόλυτου χάους»

«Οι έννοιες του ανθρωπιστικού διαδρόμου και της ανθρωπιστικής βοήθειας συνδέονται με περιοχές σύγκρουσης και δεν ισχύουν για την Κούβα», δήλωσε το Σάββατο ο διευθυντής προξενικών υποθέσεων στην καγκελαρία της Κούβας, αρμόδιος για τους Κουβανούς που ζουν στο εξωτερικό, Ερνέστο Σομπερόν.

Οι αρχές καταγγέλλουν μια «εκστρατεία» η οποία επιδιώκει «να παρουσιάσει εικόνα απόλυτου χάους στη χώρα που δεν αντανακλά την τρέχουσα κατάσταση».

