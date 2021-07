Το 2018, ο 18χρόνος τότε Κάμερον Χέριν από την Αμερική, σκότωσε μια μητέρα με την μόλις 21 μηνών κορούλα της, εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας που είχε αναπτύξει με το υψηλού κυβισμού όχημά του. Τρία χρόνια μετά, ύστερα από πολλές αναβολές της δικαστικής απόφασης -λόγω κορονάιου και όχι μόνο-, ο νεαρός Κάμερον καταδικάστηκε σε φυλάκιση 24 ετών. Το «περίεργο» της υπόθεσης είναι ότι η εξωτερική εμφάνιση του νέου πλέον άντρα, είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει έναν ολόκληρο στρατό από εκατομμύρια ακολούθους –κυρίως γυναίκες- στα social media, που ζητούν την μείωση της ποινής του επειδή … είναι νέος και ωραίος.

Τα πάντα ξεκίνησαν όταν ο 18χρόνος τότε Κάμερον έλαβε ως δώρο αποφοίτησης, ένα αμάξι υψηλού κυβισμού μάρκας Ford Mustang. Ο Κάμερον ήταν επίσης λάτρης της ταχύτητας, ενώ μάλιστα συνήθιζε να κάνει κόντρες με τους φίλους του ακόμη και όταν δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Στις 23 Μαΐου του 2018, ο ίδιος μαζί με έναν φίλο του έλαβαν μέρος σε έναν παράνομο αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας. Ο αγώνας αυτός όδηγησε σε ένα τραγικό δυστύχημα, καθώς η 24χρόνη Τζέσικα Ρόμπενολτ και η μόλις 21 μηνών κορούλα της Λίλα, χτυπήθηκαν θανάσιμα από το αμάξι του Κάμερον. Το αμάξι του Κάμερον έτρεχε με ταχύτητα 120χλμ την ώρα, όπως έδειξαν οι έρευνες που έγιναν μετά. Και οι δύο πέθαναν ελάχιστα λεπτά μετά, καθώς τα τραύματά τους ήταν θανατηφόρα.

Η δίκη του Κάμερον διήρκησε τρία ολόκληρα χρόνια και η τελεσίδικη απόφαση βγήκε μόλις πριν λίγες ημέρες, καταδικάζοντας τον Κάμερον σε 24 χρόνια φυλακή, παρά το γεγονός ότι οι συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν 30 έτη φυλάκισης. Ο λόγος ήταν το γεγονός πως ο Κάμερον ήταν αδιόρθωτος, καθώς όπως αποδείχθηκε είχε λάβει πολλές προειδοποιήσεις από την τοπική τροχαία της περιοχής, ενώ είχε προκαλέσει κι άλλο ατύχημα. Το νεαρό της ηλικίας του αλλά και το γεγονός ότι τα προηγούμενα συμβάντα δεν είχαν δραματική κατάληξη όπως το τελευταίο, είχε ως αποτέλεσμα να του δοθεί και άλλη ευκαιρία.

Εντύπωση προκαλεί, όμως το γεγονός, πως τις τελευταίες ημέρες μετά την ανακοίνωση της ποινής από το δικαστήριο έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία υπέρ του νεαρού, από εκατομμύρια «φανς», ώστε να μειωθεί δραστικά η ποινή του με δικαιολογία … ότι είναι πολύ νέος και όμορφος. Μεγάλο μερίδιο αυτής της μαζικής υποστήριξης προέρχεται από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί και μετρούν εκατομμύρια προβολές και likes υποστηρίζουν ότι πρέπει να του δοθεί και άλλη μια ευκαιρία. Τα περισσότερα βίντεο είναι επικεντρωμένα στην εξωτερική εμφάνιση του νεαρού Κάμερον και συνήθως αναγράφουν πως η ποινή είναι πολύ αυστηρή. «Δεν λέω ότι του αξίζει να είναι ελεύθερος, αλλά 24 χρόνια είναι πολλά! Υστερόγραφο είμαι άντρας!», λέει ένα από τα βίντεο που συγκέντρωσε πάνω από 21 εκατ προβολές και 80χιλ. σχόλια.

#cameronherrin Indeed, man is prone to error….He Must Giva a Chance😔🙏🏻💓 pic.twitter.com/xWqd7QhdPr

— Muhammad Hafeez (@Real_FIJU) July 11, 2021