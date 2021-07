Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός τμήματος ξενοδοχείου στην ανατολική Κίνα, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές, έπειτα από μια νύχτα εντατικών ερευνών των σωστικών συνεργείων.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, στα μέσα του απογεύματος στη μεγάλη τουριστική και ιστορική πόλη Σουτσόου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων δυτικά της Σανγκάης.

Οι δημοτικές αρχές διευκρινίζουν σε ανακοίνωσή τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo ότι υπάρχουν επίσης πέντε τραυματίες.

«Τα σωστικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για να βρουν» τους εννέα αγνοούμενους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

8 dead, 9 others missing as hotel building #collapses in east China cityhttps://t.co/O24YfUTYDg pic.twitter.com/NdDXWuLgub

— CCTV+ (@CCTV_Plus) July 13, 2021