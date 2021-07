Ο Βορίδης απέδωσε Ελληνική υπηκοότητα στον κορυφαίο φιλέλληνα ανθρωπολόγο Μάικλ Χέρτσφελντ

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης απέδωσε τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, την Ελληνική υπηκοότητα στον σπουδαίο φιλέλληνα ανθρωπολόγο και ακαδημαϊκό, Μάικλ Χέρτσφελντ για την ιδιαίτερη προσφορά του στην πατρίδα μας.

Αμέσως μετά την τελετή πολιτογράφησης στην οποία ο κ. Χέρτσφελντ έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη, ο κ. Βορίδης εκθείασε το ιδιαιτέρως σημαντικό ακαδημαϊκό του έργο αλλά και την προσφορά του στην πατρίδα μας για την διάδοση της ελληνικής εθνογραφίας διεθνώς καθώς και για το γεγονός ότι ο ίδιος έχει συνδέσει τη λαμπρή του επιστημονική διαδρομή με την Ελλάδα.

Ο κ. Χέρτσφελντ, συγκινημένος ευχαρίστησε τον κ. Βορίδη για την τεράστια τιμή της πολιτογράφησής του και ανέφερε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να φανεί αντάξιός της.

Ο Μάικλ Χέρτσφελντ (Michael Herzfeld) είναι κάτοχος της Έδρας Ernest E. Monrad για τις Κοινωνικές Επιστήμες, στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Harvard. Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων, διεθνώς, κοινωνικών επιστημόνων, που συνέβαλαν αλλά και επηρέασαν καταλυτικά, στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα, στην επίτευξη δυο υψηλών στόχων: Αρχικά, την ενσωμάτωση της Ελλάδας ως αντικειμένου συστηματικής έρευνας στο χώρο της ανθρωπολογίας, αλλά και γενικότερα, στους ευρύτερους θεωρητικούς διαλόγους των επιστημονικών κοινοτήτων των κοινωνικών επιστημών και δευτερευόντως στην ανάπτυξη και εδραίωση του κλάδου των νεοελληνικών σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τα τελευταία 40 χρόνια.

Αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του για την έρευνα της ελληνικής εθνογραφίας και ειδικότερα της έρευνας του για την Κρήτη, τον έχει οδηγήσει σε μια βαθιά κατανόηση των ζητημάτων που απασχολούν την αγροτική και κτηνοτροφική κοινωνία της ελληνικής υπαίθρου, βαθύς γνώστης της ελληνικής γλώσσας αλλά έτι εντυπωσιακότερος, της κρητικής διαλέκτου. Οι μελέτες του για την Κρήτη αλλά και η ένταξη της «ελληνικής περίπτωσης» σε ένα συγκριτικό διεθνές πλαίσιο έχουν συμβάλει καθοριστικά στη σπουδή της σύγχρονης Ελλάδας. Στο συγγραφικό του έργο συγκαταλέγονται σημαντικά βιβλία για τη νεότερη Ελλάδα.

Παρατίθεται το πλούσιο βιογραφικό του Μάικλ Χέρτσφελντ:

Ο Μάικλ Χέρτσφελντ κατέχει τη Διακεκριμένη Έδρα “Ernest E. Monrad Research Professorship” στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Harvard. Έχει επίσης διδάξει και διεξάγει ερευνητικά προγράμματα στα Πανεπιστήμια της Ινδιάνας (1980-91), Manchester, Παδούης, Ρώμης, Σύδνεϋ, Αδελαίδας, Μελβούρνης, Leiden, Σαγκάης, καθώς και στο Vassar College, το Université de Paris-X (Nanterre) και την École des Hautes Études en Sciences Sociales του Παρισιού. Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1947 και σπούδασε Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και Λαογραφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στον τομέα των Νεοελληνικών Σπουδών και το διδακτορικό του από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Εδώ και μισό αιώνα έχει αφιερώσει τη ζωή του και τη δουλειά του στη σύγχρονη Ελλάδα, για την οποία τρέφει βαθιά αγάπη και θαυμασμό. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει επικεντρωθεί στην ανθρωπολογία, την εθνογραφία και τις τοπικές παραδόσεις της σύγχρονης Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη και τη Ρόδο. Έχει δημοσιεύσει 11 βιβλία και πάνω από 270 επιστημονικά άρθρα σε πέντε γλώσσες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Το πρώτο του βιβλίο, Ours Once More: Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece, δημοσιευμένο στα ελληνικά με τον τίτλο Πάλι Δικά Μας θεωρείται η βασική πηγή για τις παραδόσεις και τη διαμόρφωση της νεοελληνικής ιδεολογικής ταυτότητας. Από τα άλλα του βιβλία, το βραβευμένο Anthropology through the Looking-Glass (Cambridge, 1987, δημοσιευμένο στα ελληνικά με τον τίτλο: Η Ανθρωπολογία μέσα από τον Καθρέφτη) εξερευνά τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στις νεοελληνικές σπουδές και την Ανθρωπολογία, ενώ οι εθνογραφικές μελέτες του για την ελληνική κοινωνία είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία για τη σύγχρονη Ελλάδα και έχουν θέσει τα θεμέλια για τη μελέτη της κοινωνικής ανθρωπολογίας της Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται: 1) The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountain Village, Princeton, 1985 (δημοσιευμένο στα ελληνικά με τον τίτλο: Η Ποιητική του Ανδρισμού). 2) A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan Town, Princeton, 1991. 3) The Body Impolitic: Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value, Chicago, 2004. Το πρόσφατο βιβλίο του Cultural Intimacy (το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά με τον τίτλο Πολιτισμική Οικειότητα), τοποθετεί τις νεοελληνικές σπουδές σε ευρύτερο συγκριτικό πλαίσιο και αποτελεί μείζον σημείο αναφοράς και για τις νεολληνικές σπουδές και για την ίδια την επιστήμη της Ανθρωπολογίας. Ο καθηγητής κος. Herzfeld έχει βραβευθεί διεθνώς για το έργο του. Είναι επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης (2013), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (2011) και του Université Libre των Βρυξελλών (2005). Έχει λάβει το Rivers Memorial Medal του Βρετανικού Βασιλικού Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας (1994) και το 1997 εξελέγη Τακτικό Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών των Η.Π.Α. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Αμερικάνικης Εταιρείας Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών (Modern Greek Studies Association) και της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Εταιρείας. Για την Ελλάδα έχει δώσει εκατοντάδες διαλέξεις σε πολλές χώρες και έχει αρθρογραφήσει εκτενώς στο διεθνή τύπο. Μιλάει άπταιστα τα ελληνικά (συμπεριλαμβανομένης και της κρητικής διαλέκτου).

