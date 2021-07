Πολυσυντροφικότητα: Αντισυμβατικό «throuple» με έναν άνδρα και δυο γυναίκες αποκαλύπτει πώς ξεπερνά τη ζήλια

Για τις ιδιόμορφες πτυχές της αντισυμβατικής σχέσης της με ένα παντρεμένο ζευγάρι μίλησε πρόσφατα στη Mirror η marketing executive Κλερ Θόρνχιλ, 36 ετών, η οποία βρίσκεται σε μια polyamorous σχέση με τον 38χρονο Τζάστιν Ραπλ και τη σύζυγό του, την 39χρονη μεσίτρια Κέιτι.

Ο Τζάστιν, ηθοποιός στο επάγγελμα (που είχε ντουμπλάρει στο franchise The Fast and the Furius τη φωνή του Ντουέιν Τζόνσον) γνώρισε τη σύζυγό του Κέιτι σε ένα comedy show το 2006. Σύντομα έγιναν ζευγάρι και αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Μετά τον γάμο τους όμως η Κέιτι αποκάλυψε στον άνδρα της ότι είχε και μία άλλη πτυχή της σεξουαλικότητάς της που ήθελε να εξερευνήσει, ως bisexual. Όπως διαπίστωσε, ο Τζάστιν δεν είχε καμία απολύτως αντίρρηση να τη βοηθήσει να εκπληρώσει τις φαντασιώσεις της.

Μετά από κάποιο διάστημα σκέψης και δισταγμών, προσκάλεσαν την Θορνχιλ, φίλη του Τζάστιν από το κολέγιο, να σχηματίσει μαζί τους μια polyamorous (πολυσυντροφική) σχέση. Έτσι γεννήθηκε το «throuple Ραπλ», που δείχνει να καλύπτει πολλές από τις ανάγκες των τριών συμμετεχόντων.

«Ως ανθρώπινα όντα, είμαστε ικανοί να αγαπάμε πολλά άτομα ταυτόχρονα χωρίς να μειώνεται η αγάπη που αισθανόμαστε για οποιοδήποτε από αυτά. Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί που βρήκαμε ο ένας τον άλλον», εξηγεί η Θόρνχιλ στη Mirror.

To ερωτικό «τρίο» έχει μέχρι και τον δικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράζονται φωτογραφίες από την καθημερινή τους ζωή μαζί, και μοιράζονται προσωπικές στιγμές με τους followers τους.

Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεται το ευτυχισμένο throuple (που δείχνει να πιστεύει ακράδαντα ότι στους δύο τρίτος… χωρεί και παραχωρεί) αφορά στη ζήλια που μπορεί να προκύπτει στους κόλπους του.

«Η ζήλια ειναι ένα φυσιολογικό ανθρώπινο συναίσθημα και και θα έλεγα ψεμματα αν υποστήριζα ότι δεν την αισθανόμαστε ποτέ. Όταν συμβαίνει αυτό, το μοιραζόμαστε κατευθείαν και το συζητάμε σαν ομάδα. Ποτέ δεν αρνούμαστε ότι νιώθουμε κάποιο συναίσθημα», αναφέρει χαρακτηριστικά η 36χρονη.

Η πολυσυντροφικότητα σαν τρόπος ζωής κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Αρκετά πρόσφατα, η 20χρονη κόρη του Γουιλ Σμιθ δήλωσε «πολυσυντροφική» ενώπιον της μαμάς και της… γιαγιάς της στην διαδικτυακή τους εκπομπή, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Με πληροφορίες από New York Post

Ειδήσεις σήμεραΦωτιές στο Βαρνάβα και στην Ελευσίνα – Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της ΠυροσβεστικήςΜπαγκλάντές: Παιδιά από 11 ετών δούλευαν στο εργοαστάσιο που κάηκε αφήνοντας πίσω 52 νεκρούςΕμβόλια για τον κορωνοϊό: Προστατεύουν σε ποσοστό 100% από επιπλοκές και θανάτους, σύμφωνα με έρευνα