Σε τουλάχιστον 52 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου Αλ Χουσέιν, στην πόλη Νασιρίγια, στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Ο πρωθυπουργός Μουσταφά αλ Καντίμι κάλεσε κατεπείγουσα συνάντηση υπουργών και αξιωματούχων ασφαλείας μέσα στη νύχτα για να «εξεταστούν οι αιτίες και οι συνέπειες της πυρκαγιάς», ανέφερε το υπουργικό του συμβούλιο.

Η επαρχία Ντι Καρ, που ανήκει η Νασιρίγια, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από γιατρούς που βρίσκονται σε άδεια ή έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η πυρκαγιά, που μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί σαφές πως προκλήθηκε, ξέσπασε στη μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου Αλ Χουσέιν, στην πόλη Νασιρίγια η οποία διέθετε 70 κλίνες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών υγείας, Χαϊντάρ αλ Χαμίλι.

«Τα θύματα πέθαναν από εγκαύματα και οι έρευνες συνεχίζονται» για αναζήτηση επιζώντων, δήλωσε ο αλ Χαμίλι, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα βρίσκονται ακόμα παγιδευμένοι. Ανέφερε επίσης πως 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πηγή της τοπικής υγειονομικής αρχής, η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη κυλίνδρων παροχής οξυγόνου. Αυτή η εκδοχή είναι η ίδια με την αιτία της πυρκαγιάς που συνέβη τον περασμένο Απρίλιο σε κλινική Covid-19 νοσοκομείου της Βαγδάτης, που είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 80 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

At least 52people have been killed in a fire at #COVID isolation ward in southern #Iraq city of Nasiriya,a health official has told.Charred corpses pulled out of the explosion, others suffocating.Last April,82were killed in a Baghdad #Covid19 hospital fire pic.twitter.com/9yWIeoijoW

— AHMED.ALI (@AHMED1975T) July 13, 2021