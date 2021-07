Στους 36 ανέρχονται οι νεκροί από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου Αλ Χουσέιν, στην πόλη Νασιρίγια, στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών υγειονομικών αρχών.

Ιατρική πηγή είπε ότι 16 ασθενείς σώθηκαν, αφού πρόλαβαν να βγουν έξω.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κτίριο να φλέγεται και από πάνω να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε σημειωθεί παρόμοια τραγωδία στο Ιράκ, όταν 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε κλινική για Covid-19 στη Βαγδάτη.

#Iraq #Nasiriyah

The death toll in the hospital where the fire broke out increased to 58 people, 7 of whom were health personnel.

pic.twitter.com/Dc6w7wXj1d

— 🇵🇹 MODERN ERA NEWS ➐ 🇪🇺 (@ModernEraNews) July 12, 2021