Viral έγινε η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, καθώς βρέθηκε… μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πολίτες. Όπως φαίνεται, οι συνομιλητές δεν κατάφεραν να την κρατήσουν σε εγρήγορση!

Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η Καγκελάριος οριακά να… κοιμάται όρθια και να μην μπορεί να συγκρατήσει τα βλέφαρά της.

Για την ακρίβεια, κάνει προσπάθεια να κρατηθεί ξύπνια για λίγα δευτερόλεπτα και μετά επαναφέρεται ώστε να συνεχίσει να παρακολουθεί τους συμμετέχοντες.

Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα το - όπου στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε πως «η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σχεδόν κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης».

German chancellor Angela Merkel almost nodded off during a conference call pic.twitter.com/OivSYoq4Qx

— - (@-) July 14, 2021