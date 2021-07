Με μια οργισμένη ανάρτηση στα social media, ο Giles Coren ενημερώνει τους ακολούθους του πως του έκλεψαν το αυτοκίνητο για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπόσχεται αμοιβή 1 εκατομμυρίου σε όποιον του δώσει στοιχεία ή γνωρίζει που μπορεί να το βρει.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός Βρετανός παρουσιαστής και δημοσιογράφος ανακάλυψε το πρωί της Πέμπτης (15/7) ότι του είχαν κλέψει τη Jaguar του αξίας 65.000 λιρών για δεύτερη φορά σε μόλις τρεις μήνες. Τον Απρίλιο δημοσίευσε φωτογραφίες από το κλεμμένο του αυτοκίνητο και τελικά κατάφερε να το βρει στο βόρειο Λονδίνο. Ωστόσο, δεν το χάρηκε πολύ καθώς το έχασε και πάλι παρά το γεγονός πως έδωσε 3.000 λίρες για ένα νέο σύστημα παρακολούθησης.

Σε ένα εξαγριωμένο tweet έγραψε μεταξύ άλλων: «Έχουν κλέψει το αυτοκίνητό μου ξανά.. Αν δείτε ένα μαύρο Jaguar I-PACE να τελειώνει σε JVN θα μπορούσατε να μου το πείτε; Θα δώσω ένα εκατομμύριο λίρες».

They’ve stolen my fucking car AGAIN!!!! Cost me three grand to reset the keys and put in a new tracking system after last time and what good does it do? FUCK ALL. If you see a black Jaguar ipace reg ending JVN could you tell me? I’ll give you a million pounds.

