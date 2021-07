Γιατί οι αγορές θα πέσουν(;) πριν ξανανέβουν…

H συζήτηση για το αν είμαστε κοντα σε ένα νεο tech bubble συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια. Άρθρα και ειδήσεις που προέβλεπαν τη «συντριβή της δεκαετίας» έχουν καταδικασθεί ως φοβικά με λίγη ουσία. Σε τελική ανάλυση, οι μετοχές τεχνολογίας συνέχισαν να αυξάνονται και όσοι άκουγαν έχασαν τα εντυπωσιακά κέρδη. Πολλοι δεν ανησυχούν πολύ για τις εκτιμήσεις αυτές, καθώς οι βασικές αρχές για την τεχνολογία στην κοινωνία μας είναι απλά πολύ δυνατές.

Ωστόσο, πολλά άλλαξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και ισως θα περεπε να επανεξετάσουμε την θεώρηση μας. Καθώς η παγκόσμια πανδημία έκλεισε τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο και προκάλεσε σημαντική οικονομική συρρίκνωση, οι ομοσπονδιακές τράπεζες αντέδρασαν εισάγοντας τρισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία με τη μορφή επιταγών, επιχορηγήσεων, δανείων κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, η νέα ρευστότητα αντικατοπτρίστηκε αμέσως στις μετοχές και σε άλλα μέσα της αγοράς.

Ο Nasdaq 100 είναι ίσως ο πιο κοινός δείκτης για την παρακολούθηση της αγοράς τεχνολογίας, αν και περιλαμβάνει μόνο επικερδείς και μεγάλες μετοχές Tech. Κατά μέσο όρο, ο δείκτης διατηρεί επί του παρόντος μια αναλογία τιμής προς πωλήσεις 5,7 φορές, επίπεδα που είδε τελευταία ο δείκτης στις αρχές του 2001 μετά την έναρξη της φούσκας του dot.com.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο ύψος της φυσαλίδας, ο λόγος ήταν 7,5 φορές, περίπου 30% υψηλότερος από ό, τι είναι τώρα. Ακόμα, η μέση αποτίμηση έχει μειωθεί σημαντικά χαμηλότερα, περίπου 3,5 φορές τα τελευταία 20 χρόνια. Φυσικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η τεχνολογία αξίζει υψηλότερη αποτίμηση αυτές τις μέρες λόγω της αυξημένης χρήσης της και ίσως υψηλότερων ποσοστών ανάπτυξης. Ωστόσο, θα πρέπει οι εκτιμήσεις της τεχνολογίας να είναι σχεδόν 100% υψηλότερες από ό, τι μόλις πριν από 5 χρόνια, το 2016, όπου η ολοκλήρωση της τεχνολογίας ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με σήμερα;

Κερδοφορία

Τα τελευταία χρόνια, οι μη κερδοφόρες αλλά αναπτυσσόμενες εταιρείες ευνοήθηκαν από τις ώριμες και κερδοφόρες εταιρείες. Συνήθως, περιστροφές από την αύξηση στην αξία ή το αντίστροφο συμβαίνουν κάθε 2-5 χρόνια, κάτι που είναι εντελώς απροσδόκητο. Ιστορικά, από την άποψη της απόδοσης, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά ως προς τις αποδόσεις σε βάση προσαρμοσμένου στον κίνδυνο – εξαρτάται πραγματικά από τη χρονική περίοδο της επένδυσης. Τούτου λεχθέντος, τα τελευταία 5 χρόνια, η ανάπτυξη ξεπέρασε την αξία κατά ένα ευρύ περιθώριο – κατά 105% για να είμαστε ακριβείς.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο αριθμός και η αγοραία αξία των μη κερδοφόρων εταιρειών αυξήθηκε στα τελευταία δύο χρόνια. Εδώ, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων αυτών έχει ανεβεί στα ύψη σε πάνω από 200, ενώ η συνδυασμένη αξία τους ξεπερνά τα επίπεδα των 2000, φτάνοντας σχεδόν τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια (3 φορές υψηλότερα από το 2000). Φυσικά, υπάρχουν περισσότερα χρήματα σε κυκλοφορία σήμερα, οπότε όταν λαμβάνουμε υπόψη την πραγματική αξία του δολαρίου, βρίσκονται σε συγκρίσιμα επίπεδα. Και πάλι, με κάθε τρόπο, υπάρχει μια σημαντική ανωμαλία στην αξία των μη κερδοφορων εταιρειών στο χρηματιστήριο.

Ως αποτέλεσμα, οι νεοσύστατες εταιρείες (start ups) εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Συνολικά, σχεδόν 900 εταιρείες στις ΗΠΑ το 2021, συγκέντρωσαν πάνω από 202 δισεκατομμύρια δολάρια συλλογικά. Προηγουμένως, το προηγούμενο ρεκόρ δημιουργήθηκε το 2000, όταν περίπου 600 εταιρείες χτύπησαν το κουδούνι της Wall st.. Αυτό που είναι ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των IPO δημοσιοποιήθηκαν μέσω εταιρειών εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC). Πολλές από αυτές τις εταιρείες αποκτήθηκαν νωρίς, με μοναδικό στόχο να εισαχθούν στην αγορα το συντομότερο δυνατό.

Η σημερινή φούσκα

Ειλικρινά, η σημερινή φούσκα είναι ουσιαστικά διαφορετική από τη φούσκα του 2000, αν και υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες. Αναμφισβήτητα, η φούσκα του dot.com περιστράφηκε αποκλειστικά γύρω από τις μετοχές του Διαδικτύου. Σήμερα, η φούσκα είναι πολύ ευρύτερη, που κυμαίνεται από παλιούς διαγραμμένους κλάδους έως Consumer Tech και επικεντρώνεται στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτό έχει νόημα, δεδομένου ότι η Cybersecurity είναι μια ταχέως εξελισσόμενη βιομηχανία με δυνητικά δισεκατομμύρια κέρδη για μελλοντικούς νικητές στο χώρο. Το ίδιο ισχύει για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη Fintech, το Cloud Computing, το Gene Editing και άλλους σημαντικούς μελλοντικούς κλάδους.

Τα αστέρια της πρώτης εποχής του Διαδικτύου διαπραγματεύτηκαν σε παρόμοια πολλαπλάσια με τα αστέρια υπολογιστών του σήμερα (όταν προσαρμόζονται για νομισματικές αλλαγές). Ωστόσο, οι πρώτοι ηγέτες της αγοράς τείνουν να χάνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις ανερχόμενες βιομηχανίες, σε αυτό που ορισμένοι ερευνητές αναφέρονται ως «First to Market First to Fail». Εδώ, οι νεοεισερχόμενοι θάβουν συνήθως τη μεγαλύτερη αγορά και τις τεχνολογικές αβεβαιότητες.

Με άλλα λόγια, κανείς δεν ξέρει ακόμα πώς θα μοιάζουν οι νέες βιομηχανίες μας και πώς θα εξελιχθούν οι τάσεις των καταναλωτών. Για παράδειγμα, το Facebook (NASDAQ: FB) ήταν η 10η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης, η Google (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) η 12η μηχανή αναζήτησης κ.λπ. Έτσι, οι πιο πολλά υποσχόμενες εταιρείες σήμερα είναι απίθανο να είναι οι πιο πολλά υποσχόμενες εταιρείες 10 χρόνια από τώρα. Είναι επομένως αμφισβητήσιμο εάν οι τρέχουσες αποτιμήσεις μπορούν να υποστηριχθούν μακροπρόθεσμα.

Το παράδειγμα της Cisco από το 1999. Εκείνη την εποχή, η κυρίαρχη εταιρεία Διαδικτύου έγινε σύντομα η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, με ανώτατο όριο αγοράς 569 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σίγουρα, η αγορά δεν ήταν τρελή τότε, λαμβάνοντας υπόψη τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης της Cisco και μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων δολαρίων μπροστά που άλλαζε τον κόσμο. Ένα απόσπασμα από την ετήσια έκθεση της Cisco το 1999:

“Η Cisco προέβλεψε ότι το Διαδίκτυο θα άλλαζε τον τρόπο που εργαζόμαστε, ζούμε, παίζουμε και μαθαίνουμε. Για τη χρήση που έληξε στις 31 Ιουλίου 1999, η Cisco ανέφερε έσοδα 12,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 43% σε σύγκριση με έσοδα 8,49 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 1998. Τα καθαρά έσοδα για το έτος ήταν 2,10 δισεκατομμύρια δολάρια ή 0,62 δολάρια ανά κοινή μετοχή, σε σύγκριση με το καθαρό εισόδημα του 1998 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια ή 0,42 δολάρια ανά κοινή μετοχή. – Ετήσια έκθεση 1999 της Cisco “

Τώρα, στο αποκορύφωμα της αποτίμησης της Cisco, διαπραγματεύτηκε περίπου 35 φορές την τιμή προς τις πωλήσεις, το οποίο είναι συγκρίσιμο με τις σημερινές αποτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα μικτά περιθώρια και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Όπως με κάθε νέο κλάδο, ο ανταγωνισμός τελικά έλαβε μερίδιο αγοράς από τη Cisco και συνέτριψε τους ρυθμούς ανάπτυξης, οδηγώντας σε διαδοχική πτώση 87% στην τιμή της μετοχής της. Αν και οι μετοχές ανέκαμψαν κάπως, η Cisco διαπραγματεύεται περίπου 33% κάτω από τα υψηλά όλων των εποχών 22 χρόνια αργότερα.

Και πάλι, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ίδιο θα συμβεί και στα σημερινά αστέρια. Οι πρώτοι νικητές όπως το Amazon και η Microsoft τελικά ανέκαμψαν και τώρα διαπραγματεύονται πολύ πάνω από τα επίπεδα του dot.com. Ωστόσο, είναι απίθανο ότι όλα τα σημερινά αστέρια θα είναι και τα αυριανά αστέρια.

Πληθωρισμός

Αναμφισβήτητα, ο πληθωρισμός χρησιμεύει ως ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς κινδύνους στη σημερινή αγορά. Αναμενόταν κάπως ότι ο πληθωρισμός θα ανέβαινε όταν η οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει με τις καταναλωτικές δαπάνες να ανεβαίνουν στα ύψη. Από αυτή την άποψη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,4% τον Ιούνιο, ο υψηλότερος από τον Αύγουστο του 2008. Αυτό είναι πολύ πάνω από την αύξηση 5% που αναφέρθηκε τον Μάιο και υψηλότερη από την αύξηση 4,9% που είχαν αρχικά προβλέψει οι οικονομολόγοι. Αυτό προκαλεί τις ελπίδες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ότι η έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων που συνοδεύουν το οικονομικό άνοιγμα θα είναι προσωρινής φύσης. Νωρίτερα, επενδυτές και οικονομολόγοι έχουν εξετάσει την επιθετική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική χρησιμεύει συνήθως ως κινητήριος παράγοντας για τη δημιουργία φυσαλίδων και ταυτόχρονα ευθύνονται για την καταστροφή τους. Για παράδειγμα, το 2000, η ​​Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια αρκετές φορές. Αυτές οι ενέργειες πιστεύεται ότι προκάλεσαν την έκρηξη της φούσκας dot-com. Είναι ενδιαφέρον, μετά την αύξηση των επιτοκίων από την Federal Reserve, οι μετοχές αρχικά σημείωσαν άνοδο. Αν κάνουμε συγκρίσεις, μια παρόμοια μεταβολή των τιμών μπορεί να παρατηρηθεί σήμερα στις tech stocks. Εδώ, εμφανή ονόματα έχουν αυξηθεί κατά 50% ή περισσότερο από τον Μάιο, παρά την προειδοποίηση της Fed για υψηλότερα επιτόκια και το ενδεχόμενο «σημαντικών μειώσεων» στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων καθώς οι αποτιμήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται.

Επιμύθιο

Το χρηματιστήριο καθοδηγείται πάντα από δύο αντικρουόμενα συναισθήματα: τον φόβο και την αισιοδοξία. Τα τελευταία δύο χρόνια, η αισιοδοξία κυριάρχησε σαφώς στην αγορά Ανάπτυξης / Τεχνολογίας, αποδίδοντας εντυπωσιακές αποδόσεις και ξεπερνώντας σταθερές αλλά κερδοφόρες εταιρείες. Ωστόσο, η αύξηση της αποτίμησης υπερέβη την επιχειρηματική ανάπτυξη για πολλές εταιρείες με υψηλή ανάπτυξη, κάνοντας διάφορες μετοχές να εμφανίζονται όλο και πιο υπερεκτιμημένες. Ενώ οι υψηλότερες αποτιμήσεις μπορούν να υποστηριχθούν από την επιτάχυνση της τεχνολογίας στο μέλλον, εντυπωσιακές ομοιότητες του Tech bubble το 2000 πρέπει να μας καθιστούν όλο και περισσότερο προσεκτικους για το σημερινό περιβάλλον της αγοράς.

Φυσαλίδες ή όχι, πολλά γραφήματα δείχνουν μια σημαντική ανωμαλία στις αποτιμήσεις και θα είναι δύσκολο για τις εταιρείες να δικαιολογήσουν τέτοιου είδους αποτιμήσεις μακροπρόθεσμα. Το πιο σημαντικό, μια οικονομία θέρμανσης με αυξανόμενο πληθωρισμό θα πιέσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια για να αποτρέψει μια οικονομική συρρίκνωση.

Παρ ‘όλα αυτά, οι επενδυτές μπορούν να προστατευτούν επιστρέφοντας ξανά σε μετοχές σταθερής αξίας ή εταιρείες Big Tech που έχουν χαμηλή απόδοση σε σχετική βάση. Το πρόβλημα με κάθε ασφάλιση είναι ότι πληρώνεστε μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, κυριολεκτικά. Σε τελική ανάλυση, οι αποτιμήσεις των αποθεμάτων υψηλής ανάπτυξης θα μπορούσαν να συνεχίσουν να αυξάνονται. Μια άλλη βιώσιμη επιλογή θα μπορούσε να είναι η επιστροφή σε μετρητά, αλλά το ίδιο προηγούμενο ζήτημα ισχύει εδώ. Ακόμα και εκείνοι που αποφασίζουν να μειώσουν τις μετοχες τους πρέπει να είναι προσεκτικοί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην αγορά.

Ας δουμε τους κινδύνους:

Πρώτον, ο πληθωρισμός μπορεί να σταθεροποιηθεί γρηγορότερα από το αναμενόμενο, κάτι που θα ωθούσε την πιθανή αύξηση των επιτοκίων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα χρήματα θα συνεχίσουν να είναι φθηνά, γεγονός που θα υποστηρίξει υψηλότερες αποτιμήσεις και γενικά την αγορά ανάπτυξης.

Δεύτερον, οι εταιρείες μπορούν να κλιμακώσουν τις προσπάθειες τους κάπως πιο γρήγορα σήμερα, κάνοντας μια ιστορική σύγκριση αποτίμησης με τα πρώτα χρόνια λιγότερο σχετική. Τέλος, θα μπορούσαμε να υποτιμήσουμε τους δεδομένους ρυθμούς ανάπτυξης και την ικανότητα της διοίκησης να απομακρύνει τον ανταγωνισμό μακροπρόθεσμα.