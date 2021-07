Στο χάος των πλημμυρών η δυτική Ευρώπη: Πάνω από 120 συνολικά οι νεκροί – Νύχτα αγωνίας για χιλιάδες αγνοούμενους

Σε μια υδάτινη κόλαση βρίσκεται εγκλωβισμένη η Δυτική Ευρώπη, που αντιμετωπίζει τις πιο φονικές πλημμύρες των τελευταίων ετών. Από τη μια στιγμή στην άλλη εκατοντάδες άνθρωποι χάθηκαν κάτω από τα νερά, άλλοι είδαν περιουσίες ετών να ξεριζώνονται, ενώ την ίδια στιγμή δίνεται τιτάνια μάχη για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Η αύξηση στον απολογισμό των νεκρών δημιουργεί ανείπωτη θλίψη: ξεπέρασαν τους 125.

This drone footage shows the extent of damage caused by record rainfall in areas of Belgium and Germany. The torrential rain has caused river banks to burst and flood entire neighborhoods of certain cities. At least 42 people have died in Germany and dozens are still missing. pic.twitter.com/PXu8Xee1ay

— NowThis (@nowthisnews) July 16, 2021