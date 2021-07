Aria Hotels: Kαλωσορίζουν στην οικογένειά τους το «The Tree»

Τα Aria Hotels, επεκτείνουν την παρουσία τους στη Σκιάθο, με την προσθήκη του The Tree, ενός νέου παραθεριστικού καταλύματος που αποτελείται από πέντε αυτόνομα διαμερίσματα ικανά να φιλοξενήσουν από δύο έως τέσσερις επισκέπτες. Η ξεχωριστή αισθητική του καταλύματος είναι εμπνευσμένη από το καταπράσινο νησί και τη θέα στη θάλασσα.

Το κατάλυμα πήρε το όνομά του από τον πλάτανο που προσφέρει άπλετη σκιά στην πλατεία ακριβώς μπροστά από το κατάλυμα. Το The Tree έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την τέλεια εμπειρία διακοπών στη Σκιάθο. Οι άνετοι χώροι, η γήινη παλέτα χρωμάτων, η όμορφη διακόσμηση και οι ανέσεις που προσφέρει κάνουν τον επισκέπτη να αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή. Κάθε διαμέρισμα προσφέρει τις πιο σύγχρονες παροχές και ανέσεις, όπως κλιματισμό, WiFi, τηλεόραση, γραφείο, θυρίδα ασφαλείας, υπερσύγχρονα και κομψά μπάνια με ντους κ.α.

Τα διαμερίσματα 1 & 2 βρίσκονται στον 1ο όροφο και τα μεγάλα παράθυρά τους προσφέρουν μαγευτική θέα στη θάλασσα. Το διαμέρισμα 1 μπορεί να φιλοξενήσει έως δύο άτομα και διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο με μπάνιο. Το διαμέρισμα 2 μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσερα άτομα και διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο, ένα ξεχωριστό σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι και μια μικρή κουζίνα.

Τα διαμερίσματα 3 & 4 βρίσκονται στον 2ο όροφο και διαθέτουν και τα δύο υπέροχα μπαλκόνια με θέα στη θάλασσα, ιδανικά για να απολαύσει ο επισκέπτης ένα απογευματινό ποτό ή σνακ. Το διαμέρισμα 3 μπορεί να φιλοξενήσει έως και τρία άτομα και περιλαμβάνει ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο και ένα ξεχωριστό σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι. Το διαμέρισμα 4 μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσερα άτομα και διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο, ένα ξεχωριστό σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι και μια μικρή κουζίνα. Το διαμέρισμα 5 βρίσκεται στον τελευταίο όροφο και έχει μια ιδιαίτερα ευρύχωρη βεράντα που προσφέρει υπέροχη θέα στη θάλασσα ιδανική για ποτό και δείπνο. Διαθέτει επίσης ένα υπνοδωμάτιο με μπάνιο, μεγάλο σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι και μικρή κουζίνα. Το διαμέρισμα μπορεί να φιλοξενήσει έως και τέσσερα άτομα.

Η τοποθεσία του καταλύματος είναι ιδανική, καθώς βρίσκεται στο παλαιό Λιμάνι της Σκιάθου, πίσω ακριβώς το παραθεριστικό κατάλυμα των Aria Hotels, The Water. Το The Tree προσφέρει πολλές επιλογές για διασκέδαση και φαγητό, καθιστώντας το εξαιρετική επιλογή τόσο για οικογένειες όσο και για παρέες φίλων. Βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, στο μουσείο και στα υπόλοιπα αξιοθέατα της Σκιάθου. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά τοπικά καταστήματα σε απόσταση πέντε λεπτών με τα πόδια. Το The Tree απέχει μόλις 500 μέτρα από το νέο Λιμάνι της Σκιάθου και μόλις 900 μέτρα από τη γνωστή παραλία, Μεγάλη Άμμος, με τα πεντακάθαρα νερά και την ψιλή άμμο.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταβούν στο νησί της Σκιάθου είτε με πλοίο από το λιμάνι του Βόλου που βρίσκεται στην ανατολική ακτή της ηπειρωτικής Ελλάδας, είτε με αεροπλάνο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και άλλα αεροδρόμια του εξωτερικού.

H αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών Aria Hotels, κατανοώντας την ευθύνη της απέναντι στους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ακολουθεί αυστηρά όλους τους απαραίτητους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής, καθ’ υπόδειξη των αρμόδιων αρχών, διασφαλίζοντας μια ξέγνοιαστη εμπειρία φιλοξενίας για όλους.

