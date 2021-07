Στην Νέα Υόρκη, μία μητέρα καταφέρνει να σώσει τον πεντάχρονο γιο της από τον επίδοξο απαγωγέα που άρπαξε το παιδί από τον δρόμο.

Το περιστατικό που συνέβη στο Κουίνς καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεί του άνδρα.

UPDATE: A 24-year-old male has been arrested and charged with:

– Attempted Kidnapping

– Reckless Endangerment

– Acting in a Manner Injurious to a Child less than 17 https://t.co/WXxXyk5JEq

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 17, 2021