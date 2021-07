Σε απομόνωση στην εξοχική κατοικία του έως τις 26 Ιουλίου θα παραμείνει ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, καθώς ταυτοποιήθηκε ως στενή επαφή του υπουργού Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ, που το Σάββατο διαγνώστηκε θετικός στον κορoναϊό.

Πάντως ο ίδιος ο Τζόνσον έκανε τεστ για κοροναϊό και είναι αρνητικός, ενώ δεν έχει εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19, ενώ είχε νοσήσει και ο ίδιος με την ασθένεια.

O Τζόνσον – όπως και ο υπουργός Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ – αρχικά είχε δηλώσει ότι δεν θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση αλλά θα πάρει μέρος σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει καθημερινό testing.

Ωστόσο, τελικά οι δύο πολιτικοί επέλεξαν την καραντίνα, όπως προβλέπεται από τις εθνικές οδηγίες, αφότου δέχθηκαν ισχυρή κριτική για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα που θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν να εργάζονται.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν διαμαρτυρηθεί πως «υπάρχει ένας κανόνας γι’ αυτούς και ένας άλλος για όλους εμάς».

Χτες, Κυριακή, ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι θα μπει σε καραντίνα μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουλίου καθώς ήρθε σε επαφή με κρούσμα κοροναϊού.

«Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, να είστε προσεκτικοί» είπε ο Τζόνσον σε ένα βίντεο. «Βαδίστε αύριο μπροστά στο επόμενο βήμα, με όλη την απαραίτητη προνοητικότητα και σεβαστείτε τους άλλους ανθρώπους, για τους κινδύνους που εξακολουθεί να έχει η ασθένεια και πιο πάνω από όλα, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, όταν σας ζητείται να λάβετε αυτή τη δεύτερη δόση…, παρακαλώ ελάτε μπροστά και κάντε το» είπε ο Τζόνσον παροτρύνοντας τους Βρετανούς να εμβολιαστούν.

Like so many people I’ve been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe

«Ενώ το πιλοτικό πρόγραμα τεστ και εντοπισμού είναι αρκετά περιοριστικό, επιτρέποντας μόνο βασικές κυβερνητικές επιχειρήσεις, αναγνωρίζω ότι ακόμη και η αίσθηση ότι οι κανόνες δεν είναι οι ίδιοι για όλους είναι λάθος», έγραψε ο Σουνάκ στο Twitter.

Whilst the test and trace pilot is fairly restrictive, allowing only essential government business, I recognise that even the sense that the rules aren’t the same for everyone is wrong.

To that end I’ll be self isolating as normal and not taking part in the pilot.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2021