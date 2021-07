Γερμανία: Πνίγονταν στα υπόγεια των σπιτιών τους – Μετράνε νεκρούς, αναζητούν αγνοούμενους μέσα στις λάσπες

Αγωνία δίχως τέλος για τους χιλιάδες αγνοούμενους από τις φονικές πλημμύρες στη δυτική Γερμανία, που έπληξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης τα κρατίδια Ρηνανία Παλατινάτο και Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή τα σωστικά συνεργεία μέσα σε βάρκες έχουν αποδοθεί σ έναν τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν όσο γίνεται περισσότερους ζωντανούς, καθώς η λίστα με τους νεκρούς φαίνεται ολοένα και να μεγαλώνει προκαλώντας ανατριχίλα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν περάσει τους 120 αλλά ουδείς από τις αρχές μπορεί να δώσει ασφαλείς πληροφορίες.



Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις μόνο στην περιφέρεια Aρβάλειρ του κρατιδίου της Ρηνανίας – Παλατινάτο ο αριθμός των αγνοουμένων αγγίζει τoυς 1.300 με τις αρχές να θεωρούν σίγουρο πως οι περισσότεροι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε υπόγεια και ισόγεια κτίρια.

This drone footage shows the extent of damage caused by record rainfall in areas of Belgium and Germany. The torrential rain has caused river banks to burst and flood entire neighborhoods of certain cities. At least 42 people have died in Germany and dozens are still missing. pic.twitter.com/PXu8Xee1ay

— NowThis (@nowthisnews) July 16, 2021